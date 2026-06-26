Cómo el mal uso de la creatina puede afectar el rendimiento, advierte un experto

La creatina se posicionó entre los suplementos nutricionales más populares, junto con el magnesio y la proteína, por el respaldo que ofrecen los estudios científicos recientes. Según declaraciones del médico cardiólogo español Aurelio Rojas, citadas por la revista Men’s Health, la creatina destaca porque, a diferencia de otros nutrientes, su obtención a través de la dieta resulta limitada.

El organismo la produce en cantidades pequeñas mediante el trabajo de los riñones, el hígado y el páncreas. Aunque alimentos como la carne, el pescado y los huevos aportan creatina, para lograr los efectos asociados con la suplementación, sería necesario consumir grandes cantidades.

El auge de la creatina responde a su eficacia comprobada para incrementar el rendimiento físico y favorecer la recuperación muscular. No obstante, el médico subrayó que su consumo no es obligatorio para la población general, aunque sí puede estar más justificado que otros suplementos, dado el bajo aporte natural obtenido a través de la alimentación diaria.

Tres errores que pueden impedir los beneficios de la creatina

El cardiólogo enumeró tres errores principales que suelen cometer quienes consumen este suplemento. El primero es pensar que solo debe administrarse en los días de entrenamiento físico. “El primer error, y este es muy frecuente, es que la mayoría piensa en la creatina como un suplemento que se toma sólo el día de hacer deporte, pero su mecanismo es muy diferente. Incrementa las reservas de fosfocreatina en las células de tu cuerpo”, sostuvo Rojas en declaraciones citadas por la revista especializada en ejercicio físico Men’s Health.

El especialista explicó que la clave del efecto positivo de la creatina está en mantener la saturación de los depósitos celulares. Por esa razón, recomendó incorporarla a la rutina diaria, incluso en jornadas de descanso, para conservar sus beneficios y asegurar niveles constantes en los músculos.

El segundo error se relaciona con la hidratación insuficiente durante la suplementación. Según Rojas, “si no bebes lo suficiente, deshidratas el resto de tejidos y aumentas enormemente el riesgo de calambres, mareos, problemas en tus riñones e incluso molestias digestivas”. Para evitar estos riesgos, el médico sugirió calcular la cantidad óptima de agua multiplicando el peso corporal por cuarenta, obteniendo así en mililitros el volumen adecuado de líquido a consumir cada día mientras se utiliza creatina.

Dosificación y forma de consumo recomendadas

Sobre la cantidad, el tercer error identificado por el especialista es exceder las dosis recomendadas con la esperanza de lograr mejores resultados. “El músculo tiene un límite de saturación y lo que no se utiliza, el cuerpo lo elimina por la orina, así que no vas a rendir más”, afirmó Rojas.

La dosis óptima, según el cardiólogo, va de 3 a 5 gramos de creatina monohidrato al día, preferiblemente acompañada de las comidas para favorecer su absorción y eficacia. Además, resaltó que la mejor opción es la creatina monohidrato, independientemente de la marca, ya que es la forma más estudiada y respaldada científicamente.

Esta combinación de recomendaciones busca optimizar el uso del suplemento y evitar que una administración inadecuada termine por anular sus beneficios potenciales o causar molestias digestivas y renales.

La voz de la ciencia en la suplementación deportiva

Un análisis reciente del National Institutes of Health (NIH) respalda, con evidencia actualizada, la seguridad de la creatina monohidrato tanto en el ámbito deportivo como clínico. El informe revisa los posibles riesgos y confirma la eficacia del suplemento siempre que se consuma en las dosis recomendadas.

El interés creciente por la creatina refleja una tendencia global orientada a optimizar el rendimiento físico a través de la suplementación. Los especialistas subrayan la importancia de informarse y seguir pautas respaldadas por la evidencia científica para evitar errores comunes. El mensaje central destaca la necesidad de mantener una administración constante, asegurar una hidratación adecuada y respetar las dosis sugeridas para obtener los beneficios del compuesto.

Si bien la creatina es segura y eficaz para la mayoría de las personas, el artículo enfatiza que no sustituye una alimentación equilibrada ni una correcta hidratación. La supervisión profesional se mantiene como un elemento clave para quienes deciden incorporar este suplemento a su rutina diaria.

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