Récord histórico: la economía del conocimiento superó los USD 10.000 millones exportados y la Argentina lideró la región

Por primera vez en su historia, las exportaciones de la Economía del Conocimiento de Argentina superaron la barrera de los USD 10.000 millones anuales. Así lo informó Argencon —la entidad que nuclea a las principales empresas del rubro—, con base en los datos correspondientes a los doce meses finalizados en marzo de 2026: los Servicios Basados en el Conocimiento totalizaron USD 10.085 millones, un 11,7% más que en el período anterior.

La cifra consolida al sector como el tercer complejo exportador del país, detrás del sector oleaginoso-cerealero y el petrolero-petroquímico, y lo posiciona entre las principales fuentes de generación de divisas de la Argentina.

Este registro supera al récord anterior —USD 9.685 millones, alcanzado entre julio de 2024 y junio de 2025— y marca una trayectoria de expansión sostenida que ya lleva más de dos décadas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las exportaciones de servicios basados en el conocimiento representaron el 53% del total de ventas externas de servicios durante 2025, el valor más alto registrado hasta la fecha.

Los Servicios Profesionales lideraron el desempeño del sector. Las exportaciones de áreas como contabilidad, ingeniería, diseño, marketing y servicios legales prestados desde la Argentina a clientes internacionales alcanzaron casi USD 6.500 millones, lo que representa el 63,7% del total exportado. El dato ratifica el peso de este segmento dentro de la estructura exportadora del conocimiento y refleja la demanda global de talento profesional argentino.

El segundo gran motor fue la tecnología: los Servicios Informáticos —que abarcan desarrollo de software, programación, videojuegos y soporte tecnológico— se acercan a los USD 3.000 millones en exportaciones y afirman su lugar como uno de los principales vectores de expansión del sector.

El crecimiento local del 11,7% supera la media regional. Las exportaciones globales de Servicios Basados en el Conocimiento superaron los USD 4 billones en 2024, con un crecimiento del 9,5% interanual —cifra que cuadruplica la expansión del comercio de bienes—, mientras que América del Sur y el Caribe crecieron un 6,87% en el mismo período. En ese contexto, la Argentina ocupa el puesto 42 entre los exportadores mundiales, con una participación del 0,24% del total global, y lidera la región por encima de Brasil, México y Colombia, tanto en volumen exportado como en valor agregado.

Según Argencon, el país exporta el doble que su principal competidor regional, Colombia.

“Que la Economía del Conocimiento haya superado por primera vez los USD 10.000 millones en exportaciones confirma la capacidad de la Argentina para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos”, señaló Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon. El directivo agregó que la aceleración de la difusión de la inteligencia artificial generativa representa tanto desafíos como oportunidades, y que el país muestra capacidad para capitalizarlas.

Cómo impacta en el empleo

El dinamismo del sector se traduce también en empleo. Según cifras oficiales del Ministerio de Economía, el sector emplea a más de 285.000 personas en puestos formales, con un incremento de 9.000 empleos respecto del año anterior y 17.000 más que en 2023.

El crecimiento sostenido atrae inversiones concretas: la firma inglesa Beyond abrió recientemente un hub tecnológico en el país con planes de incorporar 250 profesionales en inteligencia artificial y desarrollo de soluciones avanzadas, mientras que JPMorgan busca alrededor de 1.000 empleados locales.

La demanda internacional de perfiles argentinos creció 25% en 2025, según datos de la consultora Deel, con especialistas en inteligencia artificial, automatización y análisis de datos entre los más requeridos. La demanda de AI trainers, en particular, aumentó un 283% en el último año.

Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, enmarcó el resultado en una perspectiva de largo plazo. “El sector ha demostrado una notable resiliencia y una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de dos décadas, más allá de los distintos ciclos económicos. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para seguir ampliando nuestra presencia internacional, generar más empleo de calidad y consolidar a la Argentina como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento”, destacó.

El ejecutivo subrayó además que el talento argentino se especializa en servicios de media y alta complejidad —ingeniería informática, auditoría, análisis de contratos, diseño, audiovisuales y traducciones legales—, lo que permite al país “pelear mercados independientemente de su momento macroeconómico”.

El sector, no obstante, enfrenta una brecha estructural de talento. Según un relevamiento de Adecco Argentina, el 60% de las empresas planea expandir sus equipos, pero la oferta de perfiles calificados no acompaña el ritmo de la demanda. Las mayores dificultades se concentran en ingeniería, IT, automatización y disciplinas digitales, lo que genera presión salarial y obliga a las compañías a invertir en formación y retención de personal.

En una nota anterior de Infobae, Mora Alfonsín advirtió que la preocupación central es “la intertemporalidad de la calidad educativa”: solo uno de cada dos alumnos de tercer grado comprende lo que lee, y apenas el 14% de los estudiantes secundarios alcanza niveles satisfactorios en matemática. Fortalecer habilidades como comprensión de texto, lógica matemática y pensamiento crítico se presenta como condición para que el capital humano siga siendo el principal motor de un sector que acumula un incremento del 15% en exportaciones en los últimos dos años.

La ambición del sector trasciende el récord actual. Según estimaciones de Argencon, recuperar la participación de mercado que Argentina tenía en 2010 —cuando el país explicaba el 0,37% del comercio global de servicios del conocimiento, frente al 0,24% actual— llevaría las exportaciones a USD 15.000 millones. Con políticas habilitantes adecuadas y una mayor densificación de servicios profesionales de mayor complejidad, alcanzar los USD 30.000 millones en una década es el objetivo que se traza el sector.

INFOBAE