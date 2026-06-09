Permanentes obras de mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento y mejoramiento de Caminos Rurales a los efectos de conservar los mismos en óptimas condiciones.
Locales09 de junio de 2026
ScreenHunter_057

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento y mejoramiento de Caminos Rurales a los efectos de conservar los mismos en óptimas condiciones.
 

Por estos días, los trabajos se concentraron en los Caminos Nº 8 y 9, en el tramo comprendido entre Ruta Provincial Nº 6 y Camino Nº 25, procediéndose a la realización de tareas de cuneteo, alteo y compactación.

  “Continuamos de forma sostenida con estos trabajos que garantizan, no sólo accesibilidad, transitabilidad y seguridad, sino que además brindan las adecuadas condiciones para el correcto escurrimiento de los excedentes hídricos. Estas obras fortalecen la infraestructura vial y acompañan el desarrollo de la región asegurando la conexión de las zonas rurales”, manifestó el Intendente Juan José Placenzotti.

Te puede interesar
ScreenHunter_064

¡100 años de pasión, historia y orgullo centralista!

Locales10 de junio de 2026
Llegó el momento de encontrarnos para celebrar el siglo de vida de nuestro amado Club Central San Carlos. El trabajo, el esfuerzo de cada día y el amor por estos colores se festejan en una jornada que va a quedar en la memoria de todos.
ScreenHunter_061

Jornada de capacitación para inspectores de tránsito

Locales10 de junio de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de personal que integra el Cuerpo de Inspectores Municipales, participó recientemente de la Jornada de Capacitación “DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN” que tuvo lugar en la localidad de Franck.
ScreenHunter_063

Hoy 10 de junio: Día de la Seguridad Vial

Locales10 de junio de 2026
En el marco de las permanentes acciones desarrolladas por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en materia de seguridad y educación vial, se recuerda, hoy 10 de Junio, la conmemoración del DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL. Esta fecha destaca un hito histórico de 1945 cuando se modificó el sentido de circulación vehicular en el país, pasándose de manejar por la izquierda a hacerlo por la derecha, como es norma en la mayor parte del mundo.
Lo más visto