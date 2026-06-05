Este domingo 7 de junio a la hora 11:30 se llevará a cabo el Encuentro de Patín Artístico en el Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, con la participación de más de 200 patinadoras de distintos clubes invitados de la región.
Nueva convocatoria para el básquet de Argentino
Polideportivo05 de junio de 2026
El Club Argentino informa que la jugadora Celina Dip, categoría U11, fue convocada para participar del Proceso de Desarrollo Deportivo U11 Femenino, organizado por la ASB.
El Club Argentino informa que la jugadora Celina Dip, categoría U11, fue convocada para participar del Proceso de Desarrollo Deportivo U11 Femenino, organizado por la ASB.
La jornada de entrenamiento se llevará a cabo hoy, en el marco de las instancias de formación y seguimiento de la categoría.
Desde la institución se destaca este nuevo reconocimiento, que refleja el compromiso, la dedicación y el crecimiento deportivo de la jugadora.
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Nos llena de orgullo ver reflejados en este logro el esfuerzo, la dedicación, el compromiso y las ganas de crecer que demuestran cada día.
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