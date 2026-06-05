Nueva convocatoria para el básquet de Argentino

El Club Argentino informa que la jugadora Celina Dip, categoría U11, fue convocada para participar del Proceso de Desarrollo Deportivo U11 Femenino, organizado por la ASB.

La jornada de entrenamiento se llevará a cabo hoy, en el marco de las instancias de formación y seguimiento de la categoría.

Desde la institución se destaca este nuevo reconocimiento, que refleja el compromiso, la dedicación y el crecimiento deportivo de la jugadora.