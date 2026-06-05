Nueva convocatoria para el básquet de Argentino

El Club Argentino informa que la jugadora Celina Dip, categoría U11, fue convocada para participar del Proceso de Desarrollo Deportivo U11 Femenino, organizado por la ASB.
Polideportivo05 de junio de 2026
ScreenHunter_044

El Club Argentino informa que la jugadora Celina Dip, categoría U11, fue convocada para participar del Proceso de Desarrollo Deportivo U11 Femenino, organizado por la ASB.

La jornada de entrenamiento se llevará a cabo hoy, en el marco de las instancias de formación y seguimiento de la categoría.

Desde la institución se destaca este nuevo reconocimiento, que refleja el compromiso, la dedicación y el crecimiento deportivo de la jugadora.

Te puede interesar
ScreenHunter_025

Otra gran noticia para el básquet de Argentino

Polideportivo03 de junio de 2026
El Club Atlético Argentino celebra la convocatoria de Julián Anthieni, quien fue seleccionado para formar parte del plantel U11 que competirá en el Torneo Interasociaciones, a disputarse en las ciudades de Sastre y San Vicente entre el próximo viernes y el domingo.
Lo más visto
ScreenHunter_246

Luz Verde para el “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro”

Locales01 de junio de 2026
Desde el inicio de las gestiones, el Intendente Placenzotti y representantes de la empresa INDUSTRIAS JUAN F. SECCO S.A., mantienen reuniones y diálogo permanente acerca del proyecto de instalación del “Parque Solar Fotovoltaico San Carlos Centro” a construirse en la zona rural de nuestro Distrito.