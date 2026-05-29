Informe Final de la 34° Fiesta Internacional del Infantil de Voleibol del Club Central

La 34° edición de la Fiesta Internacional del Infantil de Voleibol se llevó a cabo los días 22, 23, 24 y 25 de mayo en la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, organizada por el vóley del Club Central San Carlos.

La presente edición tuvo un carácter especialmente significativo para nuestra institución, en el marco de los 100 años de vida del club y del reconocimiento realizado al profesor Mario “Chefa” Palacio, referente histórico del vóley de nuestra entidad, quien celebró sus 50 años de trayectoria ininterrumpida como entrenador y formador de generaciones de deportistas.

El torneo contó con la participación de delegaciones provenientes de distintas provincias argentinas y equipos internacionales de Uruguay y Ecuador, consolidándose una vez más como uno de los encuentros infantiles de vóley más importantes de la región.

Durante las cuatro jornadas de competencia se disputaron aproximadamente 700 partidos, desarrollados en simultáneo en distintas sedes de la región.

SUBSEDES OFICIALES:

• Club Atlético Argentino San Carlos • Club Deportivo Unión Progresista • CECI y Jorge Newbery de Gálvez • Banco Santa Fe • Alma Juniors de Esperanza • Atlético Franck • Club Atlético Libertad de San Jerónimo Norte • Club Central San Carlos (sede organizadora)

CLUBES PARTICIPANTES

• 77 FC • Ateneo – Santiago del Estero • Atlético Echagüe Club • Banco – Santa Fe • Bomberos – Villa Ocampo • CECI – Gálvez • Centenario Basketball Club – Gálvez • Centro Social y Deportivo Brinkmann • Club Alianza – Jesús María • Club Atlético Alma Juniors – Esperanza • Club Atlético Argentino – Pergamino • Club Atlético Argentino – San Carlos Centro • Club Atlético Colón – Santa Fe • Club Atlético Estudiantes – La Plata • Club Atlético Estudiantes – Paraná • Club Atlético Franck • Club Atlético Independiente – Gualeguaychú • Club Atlético La Perla del Oeste – Recreo • Club Atlético Libertad – San Jerónimo Norte • Club Atlético Paracao • Club Atlético Patronato • Club Atlético San Isidro • Club Atlético Unión – Esperanza • Club Atlético Unión – Santa Fe • Club Atlético Villa Dora – Santa Fe • Club Atlético y Biblioteca Bell • Club Atlético y Biblioteca Unión Central – Villa María • Club Ausonia – San Juan • Club Banco Hispano – San Juan • Club Biblioteca y Deportivo Rivadavia – Villa María • Club Central Coronda • Club Central Larroque • Club Deportivo Juventud Unida – Gualeguaychú • Club Deportivo Unión Progresista – San Carlos Sud • Club General San Martín – Puerto San Martín • Club Matienzo Mutual Social y Deportiva • Club Regatas – Santa Fe • Club Sanjustino • Club San Martín – Monte Vera • Club Social y Deportivo Jorge Newbery – Gálvez • Club Social y Deportivo San José – Entre Ríos • Club Unión Cultural y Deportivo – San Guillermo • Club Universitario – Córdoba • Club Virgen Niña – Villa Ocampo • Escuela de Voleibol Yarará – Misiones • GEBA • General Belgrano – Don Torcuato (GBEL) • GyE – Santa Fe • Huracán – Recreo • Lomas Vóley • LUME – Santiago del Estero • Mariano Moreno Vóley (EIMM) • Obras – San Juan • Olimpic Minas – Uruguay • Orion Voleibol Club – Ecuador • Paraná Rowing Club • Racing Club – Gualeguaychú • Sparta – Minas, Uruguay • Trinitarios – Villa María • Unión Deportiva y Cultural – Bernardo de Irigoye

• UNS



RESULTADOS DEPORTIVOS:

COPA PICO DULCE – ORO

1.Central San Carlos B

2.Estudiantes La Plata E

3.GEBA E

4.GEBA D

COPA PICO DULCE – PLATA

1.Sparta B

2.UNSJ D

3.Ateneo D

4.Olimpic D

COPA PICO DULCE – BRONCE

1.Ateneo E

2.LUME C

COPA DE BRONCE MASCULINA

1.UNSJ

COPA DE BRONCE FEMENINA

1.EIMM

2.Olimpic C

3.Obras San Juan

4.UNSJ

COPA DE PLATA MASCULINA

1.GBEL

2.EIMM

3.San José – Entre Ríos

4.GyE Santa Fe

COPA DE PLATA FEMENINA

1.CECI

2.Racing Club – Gualeguaychú

3.GBEL

4.Atlético Franck

COPA DE ORO MASCULINA

1.Villa Dora

2.Bomberos

3.Virgen Niña

4.Ausonia San Juan

COPA DE ORO FEMENINA

1.Estudiantes La Plata A

2.Banco Hispano San Juan

3.Universitario Córdoba

4.Lomas Vóley

DISTINCIONES INDIVIDUALES:

Mejor Jugador: Manuel Agustín

Mejores Jugadoras: Cecilia Candia y Sol Giménez

La 34° edición de la Fiesta Internacional del Infantil de Voleibol volvió a desarrollarse con total normalidad y una destacada participación deportiva, reafirmando el compromiso del Club Central San Carlos con el crecimiento y fortalecimiento del vóley formativo.

La magnitud alcanzada por el evento durante esta edición demandó un importante trabajo organizativo conjunto entre dirigentes, profesores, colaboradores, familias y distintas instituciones de la región, cuyo acompañamiento resultó fundamental para el correcto desarrollo del torneo.

Asimismo, destacamos especialmente el apoyo brindado por las diferentes sub-sedes, entidades deportivas, instituciones educativas, empresas y organismos públicos que colaboraron para hacer posible una nueva realización de este tradicional encuentro.

La participación de delegaciones de distintas provincias argentinas, junto a equipos provenientes de Uruguay y Ecuador, permitió seguir fortaleciendo los vínculos deportivos, culturales y humanos que caracterizan a esta Fiesta Internacional del Infantil de Voleibol.

Queremos destacar la labor desarrollada por el cuerpo arbitral perteneciente a la Asociación Santafesina de Vóley, quienes llevaron adelante su tarea con compromiso, responsabilidad y profesionalismo, contribuyendo al normal desarrollo de los aproximadamente 700 encuentros disputados durante el torneo.

Asimismo, esta edición contó también con la participación de estudiantes de arbitraje que se encontraban realizando sus prácticas, brindándoles la posibilidad de adquirir experiencia y continuar fortaleciendo su formación dentro del vóley regional.

Finalmente, desde la organización expresamos nuestro agradecimiento a la Asociación Santafesina de Vóley, federaciones, árbitros, entrenadores, deportistas y familias que formaron parte de esta edición tan especial para nuestra institución, marcada por la celebración de los 100 años del Club Atlético Central San Carlos y el reconocimiento a los 50 años de trayectoria del profesor Mario “Chefa” Palacio dentro del vóley de nuestra entidad.

Subcomisión de Vóley Club Central San Carlos