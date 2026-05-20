Sesiona el Concejo Municipal

El día 21 de Mayo a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política20 de mayo de 2026
concejo 2026

El día 21 de Mayo a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –
 
2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –
 
3- Proyecto de RESOLUCIÓN: Mediante el cual el Concejo Municipal se adhiere y manifiesta su Beneplácito a la Ley Provincial N°14.441, por la cual se instituye la última semana del Mes de Mayo como la “Semana  Provincial de la Donación de Órganos” . Presentado por  Presidencia.-
 
4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se declara de Interés Municipal 34° Edición  de la Fiesta Argentina Infantil de Voleibol, Organizada por el Club Central  San Carlos. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.-
 
5- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual declara de Interés Municipal  la Trayectoria  del Profesor “Mario Chefa Palacio” y los 50 años  permanentes dedicados a la  Enseñanza, Formación  y Promoción  del Vóley en el Club Club Central. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-  
 
6- Proyecto de ORDENANZA: Dispone la Elaboración y Remisión de un nuevo Proyecto en el Marco de la Ley Provincial N°12.385 destinado al Recambio de Red de Agua Potable. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-
 
7- DESPACHO N° 006/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M.  que proceda a mejorar la señalización de la Cartelería en los sectores afectados por la Obra del Gasoducto al Área Industrial, especialmente sobre Calle Beck y Herzog-
 
8- DESPACHO N° 007/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita DEM prioridad en tareas de bacheo,  repavimentación y mantenimiento de calles del ejido urbano.
 
9- DESPACHO N°002/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de ORDENANZA por el cual se crea el “Programa de Seguridad y Convivencia en el Transporte Municipal para Estudiantes”.

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