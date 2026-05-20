Sesiona el Concejo Municipal

El día 21 de Mayo a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –



2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –



3- Proyecto de RESOLUCIÓN: Mediante el cual el Concejo Municipal se adhiere y manifiesta su Beneplácito a la Ley Provincial N°14.441, por la cual se instituye la última semana del Mes de Mayo como la “Semana Provincial de la Donación de Órganos” . Presentado por Presidencia.-



4- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual se declara de Interés Municipal 34° Edición de la Fiesta Argentina Infantil de Voleibol, Organizada por el Club Central San Carlos. Presentado por los Concejales Gabriel Otazo y Judith Perren. Partido “Alternativa Sancarlina”.-



5- Proyecto de DECLARACIÓN: Por el cual declara de Interés Municipal la Trayectoria del Profesor “Mario Chefa Palacio” y los 50 años permanentes dedicados a la Enseñanza, Formación y Promoción del Vóley en el Club Club Central. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-



6- Proyecto de ORDENANZA: Dispone la Elaboración y Remisión de un nuevo Proyecto en el Marco de la Ley Provincial N°12.385 destinado al Recambio de Red de Agua Potable. Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-



7- DESPACHO N° 006/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita al D.E.M. que proceda a mejorar la señalización de la Cartelería en los sectores afectados por la Obra del Gasoducto al Área Industrial, especialmente sobre Calle Beck y Herzog-



8- DESPACHO N° 007/26: De la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN mediante el cual se solicita DEM prioridad en tareas de bacheo, repavimentación y mantenimiento de calles del ejido urbano.



9- DESPACHO N°002/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de ORDENANZA por el cual se crea el “Programa de Seguridad y Convivencia en el Transporte Municipal para Estudiantes”.