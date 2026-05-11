iPhone: el error común que hace que la batería se agote más rápido

Creer que el Centro de Control apaga el Wi‑Fi totalmente es un atajo falso; en el iPhone la interfaz queda activa desde iOS 11.
Tecnología11 de mayo de 2026

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Muchos usuarios cometen un error sencillo que termina consumiendo más batería en el iPhone: creer que al tocar el icono de Wi‑Fi en el Centro de Control la conexión se apaga por completo. Esa acción suele dar la sensación de ahorrar energía, pero en realidad deja la interfaz inalámbrica en un estado intermedio y mantiene procesos activos.

El error común que hace que la batería del iPhone se agote más rápido

Desde iOS 11 Apple modificó cómo operan los accesos rápidos: al desactivar Wi‑Fi en el Centro de Control el iPhone se desconecta de la red pero no apaga el módulo. Ese componente sigue buscando redes, gestionando conexiones conocidas y sosteniendo funciones del sistema como AirDrop o la mejora de la localización, aunque el usuario no lo note.

Ese comportamiento no genera un pico de consumo por sí solo, pero sí un gasto constante que, en jornadas largas o en equipos con la batería degradada, afecta la autonomía. Para apagar el Wi‑Fi por completo hay que ir a Ajustes - Wi‑Fi y desactivarlo desde ese menú; es el paso que muchos omiten.

La salud del acumulador es clave: en iPhone se puede chequear en el apartado Salud de la batería, donde se ve el porcentaje de capacidad máxima. Por debajo del 80% es frecuente necesitar más de una carga al día. Además, la pantalla con alto brillo, apps en segundo plano, la ubicación y la señal móvil influyen mucho.

Cómo cuidar la batería del IPhone

Optimizar no exige cambios drásticos: bajar el brillo, limitar la actualización en segundo plano y revisar permisos de ubicación suelen rendir. Usar el modo de bajo consumo por debajo del 20% ayuda a extender la jornada. También conviene evitar exposiciones prolongadas a temperaturas extremas, que degradan la batería y reducen su rendimiento.

Una alternativa práctica es automatizar el encendido y apagado del Wi‑Fi: la app Atajos permite activar la conexión al llegar al hogar o al trabajo y desactivarla al salir. Así se evita dejarla encendida durante traslados. Tanto en iPhone como en Android, muchos consumos vienen de procesos en segundo plano, no solo del uso visible.

Entender el funcionamiento real del Centro de Control y revisar la Salud de la batería permite tomar decisiones sencillas que mejoran la autonomía. Para ahorrar energía, apagar el Wi‑Fi desde Ajustes en vez del acceso rápido suele ser más eficaz. Pequeños ajustes cotidianos pueden dar varias horas extra de uso en un iPhone.

LA CIEN

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