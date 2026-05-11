Receta de pan con nueces, pasas de uva y miel, rápida y fácil

Una opción simple y sabrosa para acompañar el mate o el café, con frutos secos y un toque dulce natural. Ideal para quienes buscan algo especial y fácil de preparar en casa.
Cocina11 de mayo de 2026

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Un aroma a pan recién horneado, con ese perfume dulce y tostado de las nueces, las pasas y la miel, puede transformar cualquier tarde común en un momento especial. Nada evoca más la mesa familiar argentina que un pan casero tibio, simple y lleno de textura.

En nuestro país, el pan con nueces, pasas de uva y miel suele aparecer en desayunos, meriendas o como complemento para una picada. No es un pan de fiesta, sino una receta cotidiana, fácil de hacer y perfecta para quienes buscan algo sabroso y natural, sin vueltas.

Receta de pan con nueces, pasas de uva y miel

El pan con nueces, pasas de uva y miel es un pan rápido, de miga húmeda, con el toque crujiente de las nueces, la dulzura de las pasas y el aroma inconfundible de la miel. Se prepara mezclando los ingredientes y llevando al horno sin amasados largos ni fermentaciones complicadas.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora
Preparación: 15 minutos
Cocción: 45 minutos

Ingredientes

350 g de harina 0000
1 sobre de polvo de hornear (10 g)
1 pizca de sal fina
100 g de azúcar
80 g de nueces picadas
80 g de pasas de uva rubias o negras
2 huevos
150 cc de leche
80 cc de aceite neutro (girasol o maíz)
3 cucharadas soperas de miel (aprox. 60 g)

Cómo hacer pan con nueces, pasas de uva y miel, paso a paso

1- Precalentar el horno a 180°C y enmantecar un molde de budín mediano.

2- En un bol, mezclar harina, polvo de hornear, sal y azúcar.

3- Incorporar las nueces y las pasas de uva (pasarlas por un poco de harina para que no se vayan al fondo).

4- En otro bol, batir huevos, leche, aceite y miel hasta integrar bien.

5- Volcar los líquidos sobre los secos y mezclar con espátula hasta lograr una masa homogénea, sin batir de más.

6- Volcar en el molde y emparejar la superficie.

7- Llevar al horno durante 40-45 minutos, hasta que al pinchar con un palillo salga seco.

8- Retirar, dejar enfriar 10 minutos y desmoldar.

9- Consejo: No abrir el horno antes de los 35 minutos para evitar que el pan se hunda.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 235 kcal
Grasas: 10 g
Carbohidratos: 32 g
Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien envuelto, dura hasta 5 días. Se puede freezar por 2 meses, cortado en porciones y envuelto en film.

INFOBAE

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