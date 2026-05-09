El Encuentro Multimarcas de San Carlos se traslada al circuito “Juan Betique” para una edición inolvidable

Estamos a pocos días de lo que será la nueva edición renovada del Encuentro Multimarca de San Carlos, será la edición N°22 con la participación de Autos Antiguos, Clásicos, Hot Rods, Pickups y Motocicletas Antiguas.

El evento se realizará el domingo 24 de mayo, por primera vez en el “Circuito Juan Betique” de la localidad de San Carlos Sud, Provincia de Santa Fe.

En esta nueva edición, además de la exposición estática, contaremos con giros y exhibición en el circuito de vehículos participantes, será fantástico ver a estos vehículos girar en el circuito.

El Encuentro Multimarcas comienza a partir de las 9:00 hs y culmina aproximadamente a las18:00 hs.

Habrá servicio de cantina y un servicio gastronómico a cargo de la Comisión del Circuito Juan Betique. Además música de época y la participación en Vivo de “Saltando La Cerca” Banda tributo del Rock Nacional.

La entrada será un alimento no perecedero por persona para ser entregado a Cáritas Parroquial.

¡Quedan todos invitados!



Organiza: San Carlos Chevrolet Club



Acompañan: Circuito Juan Betique - Comuna de San Carlos Sud