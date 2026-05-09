Receta de mousse de chocolate proteico, rápida y fácil

Un clásico renovado gana terreno entre quienes buscan cuidarse sin resignar sabor. Su textura liviana y la practicidad para tenerlo listo en minutos lo vuelven una opción tentadora para cualquier momento del día.
Cocina09 de mayo de 2026

La mousse de chocolate proteico es ese postre que convence incluso a quienes desconfían de lo saludable: textura ultra cremosa, sabor intenso a cacao y ese plus de saciedad que invita a disfrutarlo sin culpa. Ideal para quienes buscan algo dulce, rico y alto en proteínas, pero no quieren perder tiempo ni ensuciar demasiados utensilios.

Esta versión exprés se volvió tendencia en desayunos, meriendas o como postre post-entrenamiento. Se prepara en minutos y es apta tanto para quienes entrenan como para los que simplemente desean mimarse con algo distinto y liviano. En Argentina, se encuentra cada vez más en menús fit o como receta viral en redes.

El mousse de chocolate proteico es una crema aireada a base de yogur griego, proteína en polvo sabor chocolate y endulzante, decorada con frutas frescas. No lleva cocción ni huevos, y se arma en un solo bowl: rápido, fácil y con ingredientes accesibles.

Tiempo de preparación

Total: 5 minutos Desglose:
Preparación: 5 minutos
Cocción: 0 minutos (no requiere)

Ingredientes

1/2 taza de yogur griego natural
1 medida de proteína en polvo sabor chocolate (aprox. 30 gr)
1 sobre de stevia o endulzante a gusto
3 frutillas frescas

Cómo hacer mousse de chocolate proteico, paso a paso

1- Colocar el yogur griego en un bowl chico.

2- Agregar la proteína en polvo sabor chocolate y el endulzante.

3- Mezclar bien con cuchara o batidor hasta que no queden grumos y la textura sea cremosa.

4- Servir en un vaso o compotera.

5- Decorar con las frutillas cortadas en láminas.

6- Llevar a la heladera si se prefiere bien frío antes de consumir. Consejo técnico: Usar yogur griego bien frío para lograr mayor cuerpo y frescura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 porción generosa (o 2 chicas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 170
Grasas: 2 gr
Carbohidratos: 7 gr
Proteínas: 27 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.


