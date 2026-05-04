Las Decanas se subieron al podio: tercer puesto en el Regional de Clubes “D”

El Club Atlético Argentino celebra que su primera división de hockey logró el tercer puesto en el Regional de Clubes “D” NEA, tras vencer por 3 a 1 a Achirense en el encuentro definitorio.

El conjunto llegó a esta instancia luego de una muy buena campaña en la fase previa. En su debut, superó a Salto Grande de Concordia por 2 a 0, con goles de Milagros Moretti. Luego, se impuso por 2 a 1 frente a San Jorge, con conversiones de Lorena Rodríguez y Martina Ferrero. En el cierre de la fase, igualó 2 a 2 ante Capibá, con tantos de María Luz Storani y Martina Ferrero.

Estos resultados le permitieron meterse en el partido por el tercer puesto, donde el equipo mostró carácter y se quedó con la victoria por 3 a 1 ante Achirense, con goles de Lorena Kloster, María Luz Storani y Cecilia Rodríguez, coronando así una gran participación en el certamen.

Desde el club felicitan a todas las jugadoras, cuerpo técnico y colaboradores por este importante logro, que refleja el compromiso, el trabajo en equipo y la identidad que nos representa.