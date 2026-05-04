Hay algo en el aroma del tomate cocinándose a fuego lento con pollo que transporta directo a la cocina familiar. Ese perfume cálido y envolvente, tan nuestro, invita a pensar en reuniones de domingo, charlas largas y pan recién cortado para mojar en la salsa.

El pollo en salsa de tomate se disfruta en casi todos los hogares argentinos, sobre todo en otoño e invierno. Es clásico de la “olla grande”: rinde para muchos y reconforta, ideal para cuando se busca un plato económico y abundante. Suele servirse acompañado de arroz blanco, papas al vapor o simplemente con un buen trozo de pan.

Receta de pollo en salsa de tomate

Se trata de presas de pollo doradas y luego cocidas en una salsa espesa a base de tomate, cebolla, morrón y condimentos. El secreto está en dejar que la carne tome el sabor de la salsa y la salsa, a la vez, se impregne con los jugos del pollo.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 15 minutos

Cocción: 45 minutos

Ingredientes

1 pollo trozado (aprox. 1,5 kg)

2 cucharadas de aceite

2 cebollas medianas, picadas

1 morrón rojo, picado

3 dientes de ajo, picados

2 latas de tomate triturado (800 gr)

2 hojas de laurel

1 cucharadita de orégano seco

1/2 cucharadita de ají molido (opcional)

1 cubito de caldo de gallina (opcional)

Sal y pimienta, a gusto

1 pizca de azúcar (para corregir la acidez)

Cómo hacer pollo en salsa de tomate, paso a paso

1- Dorar el pollo: En una cacerola grande, calentar el aceite y dorar las presas de pollo de ambos lados. Retirar y reservar.

2- Rehogar verduras: En la misma cacerola, agregar la cebolla, el morrón y el ajo. Cocinar a fuego medio hasta que estén blandos y transparentes.

3- Agregar tomate y condimentos: Incorporar el tomate triturado, el laurel, el orégano, el ají molido, el cubito de caldo y la pizca de azúcar. Salpimentar.

4- Sumar el pollo: Volver a colocar las presas de pollo en la cacerola, asegurándose de que queden bien cubiertas por la salsa.

5- Cocinar a fuego lento: Tapar y cocinar a fuego bajo durante 40 minutos, revolviendo de vez en cuando. Si la salsa queda muy espesa, agregar un poco de agua o caldo caliente.

6- Controlar cocción: Verificar que el pollo esté bien cocido y la salsa tenga buen cuerpo. No dejar que la salsa se seque demasiado.

7- Servir caliente, acompañado de arroz, papas o pan.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 16 gr

Carbohidratos: 10 gr

Proteínas: 35 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. En freezer, hasta 3 meses. Recalentar siempre hasta que esté bien caliente antes de servir.

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