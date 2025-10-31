La Mutual del Club Central San Carlos realizó la Asamblea General Ordinaria

La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebró, en el día de ayer, su Asamblea General Ordinaria. La misma tuvo lugar en el S.U.M. Raúl Ferrari a partir de las 20:00 hs.

Entre los principales temas a tratar se encontraban:

- Puesta a consideración de balance general, estado de situación patrimonial, cuadro de recursos y gastos;

- Memoria e informe de junta fiscalizadora del ejercicio finalizado el 30/06/2025;

- Actualización normativa del Reglamento de Servicio de Ayuda Económica Mutual con Captación de Fondos acorde a la resolución Nº 3.034-24 del INAES;

- Elección de comisión directiva y junta fiscalizadora.

Compartimos a continuación como quedó conformada la nueva Comisión Directiva período 2025-2026:

Presidente: Bellini, Nicolás Martín

Vicepresidente: Cuffia, Matías

Secretario: Podda, Omar Gilberto

Prosecretario: Gullino, David

Tesorero: Veniselo, Bruno Constantino

Protesorero: Fedele, Roberto José Pedro

Vocal Titular: Propst, Carlos Alfredo

Vocal Ttular: Scotta, Juan Carlos

Vocal Suplente: Puzzolo, Leandro Ruben

Vocal Suplente: Vivalda, Juan Esteban

Mientras que la Junta Fiscalizadora período 2025-2026, quedó conformada de la siguiente manera:

Fiscalizadores Titulares:

Arroyo, Daniel Héctor

Scotta, Marcelo OSCAR

Scaglia, Ariel Fernando

Fiscalizador suplente:

Scotta, Guillermo Gastón.