Desde hoy funciona a pleno el semáforo instalado en Rivadavia y Lorenzo Novero

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino incorpora un nuevo servicio, se trata de la apertura de la Farmacia Mutual.
El Gobierno de San Carlos Centro comunica que, finalizado el período de visibilización y acostumbramiento durante el cual se mantuvo con señal intermitente, a partir de hoy comienza a funcionar de manera normal el nuevo semáforo instalado en la intersección de calles Rivadavia y Lorenzo Novero.Locales23 de septiembre de 2025
“En cumplimiento de la palabra empeñada, comienza a funcionar hoy un nuevo semáforo de los anunciados oportunamente y que de forma paulatina fuimos instalando en distintas esquinas de la planta urbana según el relevamiento realizado. Obras que requieren una importante inversión, que afrontamos con recursos propios del Municipio, y que se realizan en pos de mejorar la seguridad en el tránsito de la ciudad”, expresó el Intendente Placenzotti.
“EL TRÁNSITO LO HACEMOS ENTRE TODOS. ES NECESARIO QUE TODOS NOS CONDUZCAMOS CON PRECAUCIÓN”
El fomento de la producción local de bienes y servicios y la promoción de nuevos emprendimientos productivos, es una de las acciones permanentes del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO.
La Comuna de San Carlos Sud llama a Licitación Pública N° 07/2025 (Ordenanza Nº 1657/25) para la compra de 300 mt3 de hormigón elaborado H25.
El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DIGITALES EN ÁMBITOS EDUCATIVOS”.
El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud capacitó a 40 nuevos manipuladores.
Como cada año, el Gobierno de San Carlos Centro organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.
Continuando con el embellecimiento de este espacio tan importante para la comunidad, se mantiene de manera constante el parquizado con flores y plantines producidos en el Vivero Comunal de San Carlos Sud.
El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 83 años, la Señora Mirta Ester Müller viuda de Paoletti.
El consumo de contenidos audiovisuales cambió radicalmente en la última década. Lo que antes dependía de la televisión por cable o de la compra de películas físicas, hoy se concentra en las plataformas de streaming, que permiten acceder a miles de series, películas, recitales y documentales desde cualquier dispositivo y en cualquier momento. Esta transformación no solo modificó los hábitos de los usuarios, sino que también impulsó nuevas formas de producción y distribución de contenidos.
Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.
Durante el fin de semana se intensificaron los controles a motovehículos en la ciudad de San Carlos Centro y en otras localidades del Departamento Las Colonias.
En este domingo por la tarde personal de la Sexta Zona de Inspección retuvo un motovehiculo en la localidad de Santa Clara de Buena Vista.
El Club Atlético Argentino felicita con orgullo a su jugador Renzo Favre, quien recientemente formó parte del seleccionado de la Liga Esperancina de Fútbol Sub 14 que se consagró campeón en el Torneo Provincial disputado en el predio de la Liga Santafesina de Fútbol.
En Coronda cerca del mediodía de este lunes, por razones que se tratan de establecer, se produjo un siniestro vial en calle España y 25 de mayo.
Falleció anoche a la edad de 84 años, la Señora Corina Elba Riva viuda de Hug.