Desde hoy funciona a pleno el semáforo instalado en Rivadavia y Lorenzo Novero

El Gobierno de San Carlos Centro comunica que, finalizado el período de visibilización y acostumbramiento durante el cual se mantuvo con señal intermitente, a partir de hoy comienza a funcionar de manera normal el nuevo semáforo instalado en la intersección de calles Rivadavia y Lorenzo Novero.

Locales23 de septiembre de 2025
“En cumplimiento de la palabra empeñada, comienza a funcionar hoy un nuevo semáforo de los anunciados oportunamente y que de forma paulatina fuimos instalando en distintas esquinas de la planta urbana según el relevamiento realizado. Obras que requieren una importante inversión, que afrontamos con recursos propios del Municipio, y que se realizan en pos de mejorar la seguridad en el tránsito de la ciudad”, expresó el Intendente Placenzotti.

“EL TRÁNSITO LO HACEMOS ENTRE TODOS. ES NECESARIO QUE TODOS NOS CONDUZCAMOS CON PRECAUCIÓN”

