Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy lunes 22 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 77 años el Señor ENZO OSCAR PRATTO.

Necrológicas22 de septiembre de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy lunes 22 de septiembre a las 17 horas hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

