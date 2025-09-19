Femenina aprehendida con material estupefaciente

Una mujer de 38 años, con domicilio en San Carlos Centro fue aprehendida mientras se trasladaba en un automóvil de alquiler (taxi), y con posterioridad con autorización de la Fiscalía en turno se procedió a realizar una requisa en su domicilio.

Policiales19 de septiembre de 2025
ScreenHunter_147

En horas de la mañana del día de ayer, efectivos de Comando Radioeléctrico Zona Sur URXI identificaron un automóvil perteneciente a una empresa de taxi de Santa Fe y consecuentemente a su pasajera.

Tras la identificación de ambos y notándose un nerviosismo extraño en la pasajera, los uniformados requisaron a la misma y sus pertenencias pudiendo establecer que llevaba consigo envoltorios de nylon negro, con una sustancia en su interior que presumiblemente seria cocaína.

Ante tal situación se procedió a la aprehensión de la mujer, convocándose a los agentes de la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI) que tras utilizar los reactivos químicos correspondientes certificaron que se trataba de cocaína.

Siguiendo con las actuaciones, y contando con la autorización de la Fiscalía de Las Colonias, los uniformados de la Segunda Zona de Inspección de manera conjunta con la PDI Las Colonias, realizaron una requisa en el domicilio de la femenina aprehendida y en el lugar secuestraron elementos que permitirían una investigación en el marco de la Ley Nacional N° 23737 y la Ley Provincial N° 26052 (Ley de Microtráfico).



López: Se busca a una mujer de 50 años

Policiales12 de septiembre de 2025

La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.



Entrega de pistolas Taser a la Policía

Policiales10 de septiembre de 2025

El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.



Colisión entre una moto y una camioneta

Policiales04 de septiembre de 2025

Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.



Asumió el Subjefe de la Unidad Regional XI

Policiales04 de septiembre de 2025

En la mañana de hoy, en el patio de armas de la Jefatura Departamental de Esperanza, fue puesto formalmente en funciones el recientemente designado Segundo Jefe de la Unidad Regional XI Director de Policía Lic. Ricardo Oscar Mandar.



Más acciones conjuntas por la Seguridad Vial

Locales17 de septiembre de 2025

En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, se desarrolló por estos días la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” con la participación de 50 motociclistas que recibieron al finalizar cascos nuevos y debidamente homologados.



Obras y mejoras en el Taller Nº 58 con aportes del municipio

Locales18 de septiembre de 2025

El Intendente Placenzotti visitó recientemente el Taller de Educación Manual Nº 58 “Luis Borruat” para recorrer las distintas obras y mejoras realizadas con los fondos entregados en concepto de FAE 2025. Cabe destacar que éste, como cada uno de los doce establecimientos educativos de gestión pública de la ciudad, recibió la suma de $6.000.000.-, exactamente el doble que el año pasado.

