Femenina aprehendida con material estupefaciente

En horas de la mañana del día de ayer, efectivos de Comando Radioeléctrico Zona Sur URXI identificaron un automóvil perteneciente a una empresa de taxi de Santa Fe y consecuentemente a su pasajera.

Tras la identificación de ambos y notándose un nerviosismo extraño en la pasajera, los uniformados requisaron a la misma y sus pertenencias pudiendo establecer que llevaba consigo envoltorios de nylon negro, con una sustancia en su interior que presumiblemente seria cocaína.

Ante tal situación se procedió a la aprehensión de la mujer, convocándose a los agentes de la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI) que tras utilizar los reactivos químicos correspondientes certificaron que se trataba de cocaína.

Siguiendo con las actuaciones, y contando con la autorización de la Fiscalía de Las Colonias, los uniformados de la Segunda Zona de Inspección de manera conjunta con la PDI Las Colonias, realizaron una requisa en el domicilio de la femenina aprehendida y en el lugar secuestraron elementos que permitirían una investigación en el marco de la Ley Nacional N° 23737 y la Ley Provincial N° 26052 (Ley de Microtráfico).