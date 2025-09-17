Sesiona el “Concejo Joven”

1- Proyecto de COMUNICACIÓN: por el que se solicita la realización de una garita de mayor tamaño a las actuales. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”.

2- Proyecto de RESOLUCIÓN: por la que se solicita optimizar las conexiones de transporte público interurbano en San Carlos Centro. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”.

3- Proyecto de ORDENANZA: por la que crea la “EXPO-CARRERAS SAN CARLOS CENTRO”. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”.

4- Proyecto de ORDENANZA: por la que crea la una OFICINA DE TRABAJO. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”.

5- Proyecto de ORDENANZA: por el crea una JORNADA POR EL “DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES”. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”.

6- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: por el que se solicita informe acerca de la instalación de infladores públicos para bicicletas. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 213 “Manuel Belgrano”.

7- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: por el que se solicita informe sobre el mejoramiento de la calidad de agua y aceleramiento de la obra de recambio de red en ejido urbano de San Carlos Centro. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 631 “Benjamín Gorostiaga”.

8- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: por el que se solicita al DEM que se reanude “El Programa de construcción progresiva de rampas” dispuesta en la Ordenanza N° 925/18, donde se garantice la accesibilidad de personas con movilidad reducida. Presentado por Concejales Jóvenes de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N° 8124 “Corazón de Jesús”.