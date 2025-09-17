Salutación por el Día del Profesor

El Concejo Municipal de San Carlos Centro saluda afectuosamente a todos los profesores en su día, reconociendo la noble tarea de educar, formar y acompañar a generaciones de estudiantes.

17 de septiembre de 2025
Su compromiso diario, su vocación y su capacidad de inspirar son pilares fundamentales para construir una sociedad más justa, libre y solidaria.

¡Gracias por dejar huellas imborrables en el camino de quienes aprenden!

Últimos días de convocatoria para artesanos y emprendedores para participar del "Beck, Festival"

17 de septiembre de 2025

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11:00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Más acciones conjuntas por la Seguridad Vial

17 de septiembre de 2025

En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, se desarrolló por estos días la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” con la participación de 50 motociclistas que recibieron al finalizar cascos nuevos y debidamente homologados.

Ya están abiertas las inscripciones a las Becas Mutual 2026

16 de septiembre de 2025

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones a las Becas Mutual enmarcadas dentro del Programa “Nos preparamos para lo que viene”, que desde 2022 acompaña a los jóvenes en su ingreso a la educación superior.

Video conferencia sobre Inteligencia Artificial

16 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTELIGENCIAS REALES”. La misma, bajo la modalidad taller, ofrecerá herramientas para entender qué es la inteligencia artificial, cómo se desarrolla, los diferentes tipos que existen, y las oportunidades y desafíos que representa esta tecnología para nuestras comunidades.

Música en el Paseo Parque para recibir la Primavera

16 de septiembre de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro comunica que ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE “DÍA DE LA PRIMAVERA”, el Paseo Parque de la Ciudad, lugar de encuentro predilecto de familias y amigos de nuestra ciudad y la región por la gran cantidad de servicios, comodidades y atractivos que ofrece de manera totalmente libre y gratuita, contará con la presencia de DJ GUIDO MIX desde las 15:30 hs. para musicalizar la tarde y recibir la estación más linda del año.

Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad

15 de septiembre de 2025

Como cada año, el Gobierno de San Carlos Centro organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.

