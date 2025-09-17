Salutación por el Día del Profesor

Últimos días de convocatoria para artesanos y emprendedores para participar del “Beck, Festival”Locales17 de septiembre de 2025
Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11:00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.