Salutación por el Día del Profesor

Te puede interesar

Últimos días de convocatoria para artesanos y emprendedores para participar del “Beck, Festival” Locales 17 de septiembre de 2025 Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11:00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Más acciones conjuntas por la Seguridad Vial Locales 17 de septiembre de 2025 En el marco del Plan de Acciones 2024-2027 desarrollado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial junto al Municipio, se desarrolló por estos días la “CLÍNICA DE CONDUCCIÓN SEGURA DE MOTOS” con la participación de 50 motociclistas que recibieron al finalizar cascos nuevos y debidamente homologados.

Ya están abiertas las inscripciones a las Becas Mutual 2026 Locales 16 de septiembre de 2025 La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones a las Becas Mutual enmarcadas dentro del Programa “Nos preparamos para lo que viene”, que desde 2022 acompaña a los jóvenes en su ingreso a la educación superior.

Video conferencia sobre Inteligencia Artificial Locales 16 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTELIGENCIAS REALES”. La misma, bajo la modalidad taller, ofrecerá herramientas para entender qué es la inteligencia artificial, cómo se desarrolla, los diferentes tipos que existen, y las oportunidades y desafíos que representa esta tecnología para nuestras comunidades.

Música en el Paseo Parque para recibir la Primavera Locales 16 de septiembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro comunica que ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE “DÍA DE LA PRIMAVERA”, el Paseo Parque de la Ciudad, lugar de encuentro predilecto de familias y amigos de nuestra ciudad y la región por la gran cantidad de servicios, comodidades y atractivos que ofrece de manera totalmente libre y gratuita, contará con la presencia de DJ GUIDO MIX desde las 15:30 hs. para musicalizar la tarde y recibir la estación más linda del año.

San Carlos Sud: Último día para inscribirse al curso sobre “Manipulación Higiénica de Alimentos” Locales 15 de septiembre de 2025 El área de ASSAl (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) de la Comuna de San Carlos Sud informa a la población que se realizará una nueva edición del Curso "Manipulación Higiénica de Alimentos" para la obtención del carnet de manipulador.