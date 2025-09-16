Ya están abiertas las inscripciones a las Becas Mutual 2026

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones a las Becas Mutual enmarcadas dentro del Programa “Nos preparamos para lo que viene”, que desde 2022 acompaña a los jóvenes en su ingreso a la educación superior.

Locales16 de septiembre de 2025
Las becas están destinadas a estudiantes que cursen el último año de la secundaria en las localidades de San Carlos Centro, San Carlos Norte, Gálvez, Gessler y Matilde. Los estudiantes interesados y que cumplan con este requisito, pueden inscribirse hasta el martes 30 de septiembre en www.mutualargentino.com.ar/becas

El Programa, que ya cuenta con más de 35 estudiantes becados en curso, se distingue por su carácter integral. No se limita al apoyo económico, sino que acompaña a los jóvenes en un proceso que comienza antes de terminar la escuela secundaria y continúa durante sus estudios superiores.

En estos años, los egresantes participaron de talleres de orientación vocacional, técnicas de estudio, vida universitaria y empleabilidad, instancias diseñadas para fortalecer la decisión de qué carrera seguir, así como las habilidades necesarias para sostener el trayecto académico y proyectarse al mundo laboral. A este acompañamiento se suma el sistema de becas universitarias y terciarias, que promueve la igualdad de oportunidades y busca garantizar la permanencia y finalización de los estudios.

Con esta nueva convocatoria, la Mutual del Club Argentino renueva su compromiso de seguir invirtiendo en educación y en el futuro de la región, junto al acompañamiento de empresas que se integraron como padrinos y madrinas del Programa, y el apoyo invaluable de las escuelas y familias.

