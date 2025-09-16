Nueva convocatoria provincial para el Club Atlético Argentino

Policiales12 de septiembre de 2025
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
Necrológicas14 de septiembre de 2025
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Necrológicas15 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Locales15 de septiembre de 2025
Como cada año, el Gobierno de San Carlos Centro organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.
Polideportivo15 de septiembre de 2025
Este domingo se jugó la última fecha del Torneo de Clubes en Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby.
Polideportivo15 de septiembre de 2025
El Club Argentino felicita al jugador Matías Verwinp, categoría 2013, por su participación en el Torneo Diego Barisone, representando a la Selección de la Liga Esperancina de Fútbol.
Polideportivo15 de septiembre de 2025
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que la categoría Sub 12 de fútbol femenino participó recientemente del Torneo Barisone, organizado por el Club Unión de Santa Fe, representando con gran compromiso y orgullo al Club y la ciudad.
Locales16 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comunica que ESTE DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE “DÍA DE LA PRIMAVERA”, el Paseo Parque de la Ciudad, lugar de encuentro predilecto de familias y amigos de nuestra ciudad y la región por la gran cantidad de servicios, comodidades y atractivos que ofrece de manera totalmente libre y gratuita, contará con la presencia de DJ GUIDO MIX desde las 15:30 hs. para musicalizar la tarde y recibir la estación más linda del año.
Locales16 de septiembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA INTELIGENCIAS REALES”. La misma, bajo la modalidad taller, ofrecerá herramientas para entender qué es la inteligencia artificial, cómo se desarrolla, los diferentes tipos que existen, y las oportunidades y desafíos que representa esta tecnología para nuestras comunidades.
Polideportivo16 de septiembre de 2025
El Club Atlético Argentino tiene el orgullo de informar que la jugadora María Clara Acosta ha sido convocada a integrar la Preselección Santafesina categoría U13, de cara al Torneo Interasociaciones organizado por la Federación Santafesina de Básquet.