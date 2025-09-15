Argentino al podio: Sub 12 campeonas en el Torneo Barisone

Las chicas se consagraron campeonas de la Copa de Plata, demostrando garra, juego colectivo y pasión en cada partido. Este logro pone en alto el nombre de la institución y refleja el trabajo constante del semillero femenino.

Felicitamos a las jugadoras, al cuerpo técnico y a las familias que acompañaron este importante proceso deportivo, cuyo resultado es motivo de celebración para todo el club.