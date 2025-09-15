Argentino al podio: Sub 12 campeonas en el Torneo Barisone

El Club Argentino se enorgullece en anunciar que la categoría Sub 12 de fútbol femenino participó recientemente del Torneo Barisone, organizado por el Club Unión de Santa Fe, representando con gran compromiso y orgullo al Club y la ciudad.

15 de septiembre de 2025
Las chicas se consagraron campeonas de la Copa de Plata, demostrando garra, juego colectivo y pasión en cada partido. Este logro pone en alto el nombre de la institución y refleja el trabajo constante del semillero femenino.

Felicitamos a las jugadoras, al cuerpo técnico y a las familias que acompañaron este importante proceso deportivo, cuyo resultado es motivo de celebración para todo el club.

