Argentino al podio: Sub 12 campeonas en el Torneo Barisone

San Carlos Rugby Club campeón en Primera División del Torneo de Clubes en DesarrolloPolideportivo15 de septiembre de 2025
Este domingo se jugó la última fecha del Torneo de Clubes en Desarrollo de la Unión Santafesina de Rugby.
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que la categoría Sub 12 de fútbol femenino participó recientemente del Torneo Barisone, organizado por el Club Unión de Santa Fe, representando con gran compromiso y orgullo al Club y la ciudad.Polideportivo15 de septiembre de 2025
Las chicas se consagraron campeonas de la Copa de Plata, demostrando garra, juego colectivo y pasión en cada partido. Este logro pone en alto el nombre de la institución y refleja el trabajo constante del semillero femenino.
Felicitamos a las jugadoras, al cuerpo técnico y a las familias que acompañaron este importante proceso deportivo, cuyo resultado es motivo de celebración para todo el club.
El Club Argentino felicita al jugador Matías Verwinp, categoría 2013, por su participación en el Torneo Diego Barisone, representando a la Selección de la Liga Esperancina de Fútbol.
En horas de la tarde de este jueves se presentó el Torneo Profesional Nacional Masculino de Tenis del Club Central San Carlos, en el Polideportivo de la institución rojinegra.
Se realizó la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil “Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.
El pasado jueves, jugadoras de Vóley del Club Central San Carlos viajaron a Minas (Uruguay), para participar del Festival Internacional de Vóley de Las Sierras. Fueron 3 días inolvidables, donde 40 jugadoras, 6 entrenadores y muchísimos padres acompañantes disfrutaron de una experiencia única a puro vóley, amistades y diversión.
El Club A. Argentino se enorgullece en anunciar que los jugadores Valentín Acosta y Mauricio Bertaina fueron convocados para participar del entrenamiento de la Preselección U13 de la Asociación Santafesina de Básquet.
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que cuatro de sus jugadoras fueron convocadas para formar parte del Seleccionado Sub 14 de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. Ella son: son Sofía Mauro, Guillermina Torres, Valentina Stochero y Martina Stochero.
Se realizará la presentación oficial del 1º Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino del Club Central San Carlos, un evento que marca un hito en el fútbol femenino de la región.
Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.
La Policía de la Unidad Regional XV emitió un pedido de paradero para dar con María Viviana Bulla, de 50 años, quien se ausentó de su domicilio y hasta el momento no regresó.
Personal Policial de la Subcomisaria N°10 y personal de Comando Radioeléctrico Zona Sur identificaron el viernes un motovehículo con pedido de secuestro vigente desde el año 2021.
De esta manera informó la policía a nuestro medio de comunicación, en horas de la tarde de este viernes.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra colectiva “Cruce de Miradas” del Grupo Peña, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, con entrada libre y gratuita.
La iniciativa está destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial. Tiene como objetivo brindar herramientas pedagógicas para acompañar a estudiantes con altas capacidades intelectuales.
Falleció ayer sábado 13 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 88 años, el Señor Alejandro Engel.
Falleció hoy Lunes 15 de Septiembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, la Señora Adelia Anita Santillán viuda de Grandolio.
Como cada año, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO organiza el tradicional “Almuerzo de los Jóvenes de la Tercera Edad”, con el claro objetivo de agasajar a nuestros adultos mayores compartiendo un encuentro recreativo, con entretenimientos, sorteos, buena gastronomía y música para disfrutar.
