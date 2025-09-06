Lo más visto

Este domingo: “La Plaza del Domingo” en el Anfiteatro Locales 05 de septiembre de 2025 En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

Saludo del Concejo Municipal de San Carlos Centro en el Día de la Secretaria Política 04 de septiembre de 2025 En el Día de la Secretaria, queremos reconocer y agradecer de manera especial a Gabriela Preti, secretaria del Concejo Municipal, por su compromiso, responsabilidad y calidez en cada tarea diaria.

Colisión entre una moto y una camioneta Policiales 04 de septiembre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 04 de septiembre de 2025 Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 04 de septiembre de 2025 Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos a la edad de 89 años, la Señora Dora Anita Leschenne viuda de Gaitán.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 04 de septiembre de 2025 Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, el Señor Rubens Roberto Fresco.

Orgullo Albiceleste: Convocatoria a Preselección U13 de Básquet Polideportivo 05 de septiembre de 2025 El Club A. Argentino se enorgullece en anunciar que los jugadores Valentín Acosta y Mauricio Bertaina fueron convocados para participar del entrenamiento de la Preselección U13 de la Asociación Santafesina de Básquet.

Argentino con fuerte presencia en la Selección Sub 14 de Fútbol Femenino de LEF Polideportivo 05 de septiembre de 2025 El Club Argentino se enorgullece en anunciar que cuatro de sus jugadoras fueron convocadas para formar parte del Seleccionado Sub 14 de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. Ella son: son Sofía Mauro, Guillermina Torres, Valentina Stochero y Martina Stochero.