Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, el Señor Rubens Roberto Fresco.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Sus restos son velados en sala comunal de San Carlos Sud y serán sepultados hoy 17:00 horas partiendo de la sala al Cementerio Comunal de San Carlos Sud. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos a la edad de 89 años, la Señora Dora Anita Leschenne viuda de Gaitán.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
Falleció hoy lunes 25 de agosto en Santa Fe a la edad de 53 años, la Señora María Florencia Rotschy de Renk.
Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.
En el Día de la Secretaria, queremos reconocer y agradecer de manera especial a Gabriela Preti, secretaria del Concejo Municipal, por su compromiso, responsabilidad y calidez en cada tarea diaria.
Ocurrió cerca de la hora 12:30 de este jueves en Mitre y Lorenzo Bessone de la ciudad de San Carlos Centro un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Club A. Argentino se enorgullece en anunciar que los jugadores Valentín Acosta y Mauricio Bertaina fueron convocados para participar del entrenamiento de la Preselección U13 de la Asociación Santafesina de Básquet.
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que cuatro de sus jugadoras fueron convocadas para formar parte del Seleccionado Sub 14 de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. Ella son: son Sofía Mauro, Guillermina Torres, Valentina Stochero y Martina Stochero.
La Escuela Taller de Educación Manual Nº58 “Luis Borruat” realizó el acto para conmemorar el 125º Aniversario de la institución educativa.
La semana estuvo marcada por actividades en varias comunidades del Departamento Las Colonias, con ejes en la educación, la producción y el cuidado ambiental, al mismo tiempo que el senador Rubén Pirola continúa expresando la voz del departamento en la Convención Reformadora.