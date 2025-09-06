Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.

Sus restos son velados en sala comunal de San Carlos Sud y serán sepultados hoy 17:00 horas partiendo de la sala al Cementerio Comunal de San Carlos Sud. Servicio Sentir Carruajes.

