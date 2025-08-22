Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.

Necrológicas22 de agosto de 2025
OSTTA

Sus restos serán velados hasta las 00:00 horas retomando el velatorio mañana Sábado 23 de Agosto a las 7:00 horas y partirá el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal a las 10:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto