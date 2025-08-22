Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 17 de agosto de 2025 Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 19 de agosto de 2025 Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.

Finalissima 2026: ¿Cómo podría terminar el duelo entre Messi y Yamal? Polideportivo 20 de agosto de 2025 En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.

Dos accidentes en simultáneo y en el mismo lugar Policiales 21 de agosto de 2025 Ocurrió en Belgrano y Almafuerte de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 10:30 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Plan FinEs 2025: Se abren las inscripciones para que estudiantes de escuelas santafesinas puedan terminar la secundaria 21 de agosto de 2025 Los interesados podrán anotarse hasta el 28 de agosto. Las tutorías presenciales se desarrollarán del 1º de septiembre al 31 de octubre en instituciones escolares ubicadas en todos los departamentos de la provincia.

La Secretaría Electoral de la Provincia informa el pago a las Autoridades Comiciales de las Elecciones Provinciales del 29 de junio Provinciales 21 de agosto de 2025 Será a partir del jueves 21 de agosto a través del Nuevo Banco de Santa Fe y las bocas de pago de Santa Fe Servicios. Un total de 28.679 de autoridades se desempeñaron durante las últimas Elecciones Generales Municipales y Comunales.

Paseo de los artesanos en el Jardín Botánico Municipal Locales 22 de agosto de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro informa que el horario de apertura del tradicional PASEO DE ARTESANOS ubicado en el Jardín Botánico Municipal a partir de este Domingo 24 de Agosto será de 15:30 a 18:30.