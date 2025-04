Viernes 25 de abril: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

“Soy RARO, siempre lo he sido. Muy RARO, aunque no tanto como aquellos que aún no lo aceptan. Y aquí va una promesa: seré más RARO que nunca, y no solo eso, voy a ayudarte a sacar tus rarezas a pasear. Necesito saber que no estoy solo. Algún RARO más por aquí?”