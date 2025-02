Participaron del mismo, delegaciones provenientes de más 20 localidades de la provincia de Santa Fe y de otras provincias como: Arroyito (Cba.), Córdoba Capital, Corrientes Capital, Crespo (E.R); Ezeiza (Bs. As.), Grand Bourg (Bs. As.), Gualeguaychú (E.R), Laborde (Cba.); Machagay (Chaco), Maquinista Savio (Bs. As.), Nogoyá (E.R), Paraná (E.R), Pinto (Sgo. Del Estero), Roque Sáez Peña (Chaco), Villa Carlos Paz (E.R), entre otras.

Con motivo del festival visitaron Gessler participantes de la región y del país que se alojaron gratuitamente en escuelas, instituciones y casas de familias gesslerinas y de San Carlos Sud.

El jueves a la noche arribó la primera delegación proveniente de Grand Bour (Bs. As.) y la mayoría de los participantes se retiraron el lunes a media mañana concluida la entrega de premios.

Se hospedaron en el pueblo más de 600 personas, duplicando casi la cantidad de residentes permanentes del pueblo durante el evento. En la presente edición asistieron alrededor de 4000 personas como espectadores, generando una verdadera corriente turística en la localidad y la zona.

El evento constó de tres jornadas: viernes, sábado y domingo. El viernes fue la noche inaugural, denominada “LA NOCHE DEL ENCUENTRO Y LA INTEGRACIÓN” de carácter participativa con la actuación especial de “MÓNICA PERRI”, Grupo Quillén y Emanuel Kluczkiewicz. Del acto de apertura participaron el Pte. Comunal de Gessler Juan Pablo Alarcón y el Senador Provincial Leonardo Diana.

El certamen propiamente dicho, se desarrolló el sábado 15 (rubros de Danza y Artesanías) y domingo 16 de febrero (con la incorporación de música).

El Certamen Nacional de danza, canto, música y artesanías folklóricas consta de 25 rubros, divididos en cuatro categorías: menor, mayor, adulto y libre. Siendo el emblema del festival la elección de la “Pareja Nacional de Baile Litoraleño” rubro que tiene por objetivo rescatar y difundir los ritmos danzados de nuestra región litoral, en esta oportunidad participaron 28 parejas aspirantes a Campeones Nacionales de Baile Litoraleño.

El jurado de Danza estuvo integrado por los Profesores: Diego García (Rosario); Valeria Gómez (Cosquín - Cba.) y Rodrigo Colomba (actualmente residente en C.A.B.A) y como jurado invitados del rubro pareja nacional de baile litoraleño, nuestros Campeones Jaquelina Saucedo y Germán Moreno (Gálvez – E.R).

El domingo se incorporaron los rubros de música y canto, siendo el jurado de Música de estos la prof. Andrea Masuero (Sto. Tomé - Sta. Fe) y el prof. Eduardo Retamar (Pná. – E.R.)

En artesanías fueron 10 los stands participantes, bajo la fiscalización de la artesana Graciela Kucharczuk. Con amplia variedad y calidad de productos originales.

Como invitados espaciales nos acompañaron en el escenario principal el sábado Natalia Pérez Grupo, y el domingo la pareja Nacional de Baile Litoraleño 2024 “Miguelina Catalán y Rodrigo Noriega”.

La conducción del Festival estuvo a cargo de los profesionales: Jorge Magüll (Santa Fe), Oscar Zaragoza (Crespo – E.R) y Marilés Gerbaudo (San Carlos Centro – Sta. Fe) y el Sonido de “Mauro Producciones” (San Vicente).

En paralelo a lo escénico, se desarrollaron los talleres GRATUITOS abiertos a la comunidad, donde participaron más de 250 personas de diferentes edades y trayectorias que se encontraron para aprender juntos. Las propuestas fueron:

TALLER CONSTRUCCIÓN DE TÍTERES PARA INFANCIAS, dictado por la prof. Viki Rey, de San Carlos.

TALLER DE DANZAS LATINOAMERICANAS - Introducción a la Zamacueca con su matriz Afro y la hermandad con la Marinera Limeña, dictado por los profesores Elina Cavallín y Francisco Molini de Rosario

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN BAILE LITORALEÑO: “Formas: CHAMARRITA” facilitado por los Campeones Nacionales de Baile Litoraleño “Miguelina Catalán y Rodrigo Noriega”.

El acto de clausura y entrega de premios del festival se llevó a cabo en la madrugada del lunes 17/02, resultando Ganadores de las Copas Especiales y Premios Generales los siguientes artistas:

RUBRO ARTESANO DE FESTIVAL

Rubro – Artesanía Folklórica y Etnográfica - Artesano: ARIEL BONO (Santo Tomé)

Mención Especial: Hilda Córdoba (Gálvez).

Mejor Propuesta artística – Premio “Wilfrido Tántera”:

PAREJA COMPOSICIÓN COREOGRÁFICA EN DZA. FOLK. Y POP.

ARACELI BOGADO – ABEL REYNAGA (SANTA FE)

CATEGORIA INFANTIL (Danza): Premio “RAQUEL NELLY”: Academia

“Amor y Danza” – (San Francisco)

CATEGORIA MAYOR (Danza): Premio a la Excelencia y al Esmero

“LAZARO FLURY”: Cía. Folk. “Santa Fe la Vieja” – (Santo Tomé)

CATEGORIA ADULTO (Danza): Premio “PEDRO BERRUTI”: Agrup. Folk. “La Vanguardia” – (Maquinista Savio)

MEJOR DELEGACIÓN DE MÚSICA Y CANTO: premio “ATAHUALPA YUPANQUI”: Cía. de danzas “Montielera y Federal (Crespo)

COPA DE CRISTAL “GESSLER FOLKLORE PARA TODOS” (Se otorgara a la delegación que obtenga mayor cantidad de puntos en total sumando todas las categorías: danza, música y canto)

Cía. Folk. “Santa Fe la Vieja”

Prof. Andrés Frutos - (Santo Tomé – Sta. Fe)

PAREJA NACIONAL DE BAILE LITORALEÑO

2° PREMIO: Sub Campeones Nacionales de Baile Litoraleño:

IARA MORILLA – JONATHAN GIMÉNEZ (SANTO TOMÉ)

CAMPEONES NACIONALES DE BAILE LITORALEÑO 2025

1° PREMIO:

María Soledad Ramírez – Franco Zaragoza

Cía. de danzas “Montielera y Federal” (Crespo)