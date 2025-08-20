Humboldt: Aprehendieron a una persona y secuestraron herramientas y un inhibidor de señal

Ante la alerta de la empresa de seguridad privada de una mutual, respecto de la alteración de las cámaras de videovigilancia, efectivos policiales de la Comisaria 5ta URXI se constituyeron inmediatamente en el lugar aprehendiendo al presunto responsable.

A su llegada los uniformados pudieron notar la presencia de un sujeto escondido en inmediaciones del edificio el cual en su intento de huir agredió a los uniformados que igualmente procedieron a su aprehensión y al secuestro de una barreta, una pinza y un aparato tecnológico inhibidor de señales.

Personal Policial realiza tareas investigativas y procedimientos relacionados con el hecho con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Las Colonias.