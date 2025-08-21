Meta apuesta por unas nuevas gafas inteligentes para competir con Apple

Google lanza su modelo de celular plegableTecnología20 de agosto de 2025
El Pixel 10 Pro Fold será presentado junto a la serie Pixel 10 y destaca por su pantalla de 8 pulgadas, batería más grande y resistencia IP68.
Por el momento, son conocidas como "Hypernova" y tendrán un costo inicial de menos de u$s1.000.Tecnología21 de agosto de 2025
Meta se prepara para presentar sus primeras gafas inteligentes con pantalla incorporada. Este dispositivo, conocido internamente como "Hypernova", integrará funciones similares a las populares Ray-Ban Meta. Podría tener su presentación en un evento de Meta Connect y una llegada al mercado el próximo mes con un costo inicial inferior a u$s1.000.
La noticia la brindó Mark Gurman, periodista de Bloomberg, donde sostuvo que este nuevo dispositivo busca reducir la dependencia de los usuarios respecto al smartphone, una limitación presente en generaciones actuales de las gafas de la compañía.
De que se tratan las nuevas gafas inteligentes que presentará Meta
Estas nuevas gafas de Meta tendrán una pequeña pantalla ubicada en la lente derecha que permitirá acceder a aplicaciones y notificaciones. Esto es una gran diferencia a comparación de los lentes que ha desarrollado con Ray-Ban y Oakley, los cuales no tienen pantalla y son más tradicionales, aunque con cámara y altavoces y micrófonos para interactuar con el asistente Meta AI.
Hypernova tendrá un precio que rondará los u$s1.000, aunque la empresa podría reducirlo hasta los u$s800. Sin embargo, este precio sería para el modelo más básico, ya que se incrementaría con distintas personalizaciones y contará con un rango entre u$s1.000 a u$s1.400.
Es posible que este nuevo dispositivo esté acompañado de un accesorio neuronal diseñado para controlar el dispositivo mediante microgestos desde la muñeca. Además, incorporaría cámaras, micrófonos y altavoces en el armazón, lo que facilitaría escuchar música, responder llamadas e interactuar con Siri.
Uno de los elementos más innovadores de este producto será su integración con el ecosistema de inteligencia artificial de Apple. De acuerdo al informe de Bloomerang, los sensores y cámaras del dispositivo estarán optimizados para recopilar información contextual. Estas características, según Gurman, fueron definidas de manera estratégica como respuesta al Vision Pro de Apple.
Fuente: Ámbito
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
La inteligencia artificial analizó millones de datos y reveló las consultas más frecuentes en el buscador más usado del mundo. Clima, recetas, mapas y entretenimiento lideran el ranking global y local.
Un informe revela que 6 de cada 10 necesita revisar sus redes sociales a diario. Otro estudio advierte que el 46% de los jóvenes se siente abrumado.
La nostalgia y la durabilidad de los “teléfonos tontos” impulsan un mercado que vende dispositivos clásicos a valores sorprendente
El ENACOM otorgó licencia a Omnispace Argentina para brindar conectividad 5G satelital y telefonía móvil por satélite. La empresa competirá con Starlink y apunta a sectores como gobierno, transporte y defensa.
En un mercado cada vez más digitalizado, muchos comercios decidieron dejar atrás el efectivo y las transferencias bancarias por opciones más seguras, ágiles y convenientes.
Expertos en protección digital advierten sobre técnicas que aprovechan enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos
El sábado 6 de setiembre a las 18:30 horas y el domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas el Padre Martín Lampa estará en la Sociedad Rural de San Carlos Centro.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.
El día 21 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El sábado 6 de septiembre a la hora 21:00 el Club Central San Carlos festeja 99 años de vida institucional con una Cena Aniversario en Letoile Disco.
Un hombre de 42 años con domicilio en el partido de La Matanza provincia de Buenos Aires, fue aprehendido en la localidad de Humboldt.
La oposición reunió 172 votos favorables, más de dos tercios de la Cámara baja, para dar marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo.