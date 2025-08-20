Discapacidad: así votaron los diputados por Santa Fe para rechazar el veto

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica20 de agosto de 2025
El día 21 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La oposición reunió 172 votos favorables, más de dos tercios de la Cámara baja, para dar marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo.Política20 de agosto de 2025
El oficialismo sumó una nueva derrota parlamentaria este miércoles en la Cámara de Diputados: la oposición logró juntar 172 votos para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, por encima de los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con la medida del Poder Ejecutivo.
La sesión especial fue impulsada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, los principales detractores del veto de Milei, mientras que los diputados de La Libertad Avanza Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro estuvieron sentados en sus bancas a la hora de dar quórum. Esta misma decisión tomaron la exoficialista Lourdes Arrieta y los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quienes en el pasado habían respaldado al Presidente.
El veto de Milei tuvo un rechazo contundente. El proyecto originalmente había tenido 148 votos a favor, mientras que en la insistencia logró 172 votos positivos. Es decir, sumó más de una veintena de voluntades. En tanto, se elevaron en dos los votos negativos, pasando de 71 a 73.
El proyecto que había vetado el mandatario, argumentando un alto costo fiscal, proponía actualizar aranceles de prestaciones por inflación y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.
El voto de los diputados por Santa Fe
Votos a favor
Mario Barletta (Unidos )
Florencia Carignano (Unión por la Patria)
Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad
Mónica Fein (Encuentro Federal)
Melina Giorgi (Democracia Para Siempre)
Diego Giuliano (Unión por la Patria)
Germán Martínez (Unión por la Patria)
Magalí Mastaler (Unión por la Patria)
Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)
Esteban Paulon (Encuentro Federal)
Verónica Razzini (Futuro y Libertad)
Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)
Votos en contra
Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)
Alejandro Bongiovanni (PRO)
Romina Diez (La Libertad Avanza
Luciano Andrés Laspina (PRO
Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)
José Núñez (PRO)
Fuente: LT10
Los convencionales resolvieron pasar a un cuarto intermedio para el jueves, para seguir tratando la cláusula transitoria.
Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.
El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En el marco de la Ordenanza de Prevención del Suicidio, impulsada por el Partido Alternativa Sancarlina, los concejales Gabriel Otazo, Elina Terisotto y Carina Bassi llevaron la propuesta a todas las escuelas secundarias de San Carlos Centro donde se brindaron charlas–taller sobre "Salud Mental y Adolescencia".
El diputado provincial se sumó a las voces empresariales y las cámaras del sector que cuestionan la medida anunciada el jueves por el gobierno nacional. Los organismos disueltos gestionaban programas de apoyo y estímulo, además de ser un nexo con los empresarios.
En la sesión ordinaria celebrada ayer, el Concejo Municipal de San Carlos Centro sancionó dos proyectos de relevancia:
El programa Mascotas Las Colonias realizará un nuevo operativo de castración este miércoles 13 de agosto en San Carlos Centro. Los turnos se solicitan al 3404-529751
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.
La medida cautelar fue impuesta a partir del pedido formulado por el fiscal Alejandro Benítez, en audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los imputados son oriundos de Cañada de Gómez y de Rosario. Los ilícitos fueron cometidos en mutuales, en inmobiliarias, en un estudio contable y en la sede de un organismo público.
Este sábado 23 de agosto estarán expuestas las reliquias de Santa Teresita del Niño Jesús a partir de la hora 16:00 en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la localidad de San Carlos Norte. De 16:30 a 17:30 se rezará el Santa Rosario.
El Gobierno de San Carlos Centro comunica e INTIMA a los propietarios de motovehículos retenidos y/o secuestrados en la vía pública, que se encontraran depositados por más de seis (6) meses bajo responsabilidad del Municipio, a que en el plazo perentorio máximo de diez (10) días hábiles contados desde la presente publicación (20-08-25), se presenten a fin de retirar los mismos, previa acreditación de su derecho y pago de las multas y demás gastos que pudieran existir.
El Pixel 10 Pro Fold será presentado junto a la serie Pixel 10 y destaca por su pantalla de 8 pulgadas, batería más grande y resistencia IP68.
En marzo de 2026, el mundo será testigo del esperado cruce entre Lionel Messi y su sucesor en el Barcelona, Lamine Yamal, cuando Argentina y España se enfrenten por la Finalissima 2026.