Discapacidad: así votaron los diputados por Santa Fe para rechazar el veto

La oposición reunió 172 votos favorables, más de dos tercios de la Cámara baja, para dar marcha atrás con la decisión del Poder Ejecutivo.

Política20 de agosto de 2025
ScreenHunter_087

El oficialismo sumó una nueva derrota parlamentaria este miércoles en la Cámara de Diputados: la oposición logró juntar 172 votos para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, por encima de los dos tercios necesarios para dar marcha atrás con la medida del Poder Ejecutivo.

La sesión especial fue impulsada por Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, los principales detractores del veto de Milei, mientras que los diputados de La Libertad Avanza Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro estuvieron sentados en sus bancas a la hora de dar quórum. Esta misma decisión tomaron la exoficialista Lourdes Arrieta y los tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, quienes en el pasado habían respaldado al Presidente.

El veto de Milei tuvo un rechazo contundente. El proyecto originalmente había tenido 148 votos a favor, mientras que en la insistencia logró 172 votos positivos. Es decir, sumó más de una veintena de voluntades. En tanto, se elevaron en dos los votos negativos, pasando de 71 a 73.

El proyecto que había vetado el mandatario, argumentando un alto costo fiscal, proponía actualizar aranceles de prestaciones por inflación y crear una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo.

 

El voto de los diputados por Santa Fe

Votos a favor

Mario Barletta (Unidos )

Florencia Carignano (Unión por la Patria)

Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad

Mónica Fein (Encuentro Federal)

Melina Giorgi (Democracia Para Siempre)

Diego Giuliano (Unión por la Patria)

Germán Martínez (Unión por la Patria)

Magalí Mastaler (Unión por la Patria)

Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe)

Esteban Paulon (Encuentro Federal)

Verónica Razzini (Futuro y Libertad)

Eduardo Toniolli (Unión por la Patria)

 

Votos en contra

Rocío Bonacci (La Libertad Avanza)

Alejandro Bongiovanni (PRO)

Romina Diez (La Libertad Avanza

Luciano Andrés Laspina (PRO

Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza)

José Núñez (PRO)

Fuente: LT10

