Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 26 de octubre en el Suchón
Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.
Apellido Nombre Número de Documento
ACOSTA ROXANA BELÉN 36837467
ACOSTA MIRTA VANESA 31536817
ACUÑA MARCELA ELISABET 32980148
AGUILAR IGNACIO CRISTOBAL 33939019
AGUIRRE LAURA EMILSE 31150283
ALARCON JULIAN CESAR JESUS 37199200
ALBRECHT GABRIEL ALEJANDRO 32068861
ALEGRE DORA RAQUEL 18438031
ALTAMIRANO JIMENA VICTORIA 32274775
ALVARES FLAVIO ADRIAN 14707311
ALVAREZ SILVINA MARIELA 25289152
AMARILLO VALERIA EDITH 32702567
AMBORT VALERIA SOLEDAD 36300924
AMHERDT EDUARDO RAUL 17353541
AMHERDT NATALIA GUADALUPE 33218645
AMHERDT MAXIMILIANO 35033791
AMHERDT FABIÁN DANILO 35033796
ANHORN CLAUDIO ROBERTO 20140770
ARNOLDT ALEJANDRA ROSA 33452483
AVACA SHEILA ANAHÍ 35874258
AVALOS DAIANA PAMELA 33955538
AVILA ALEJANDRO DAMIAN 35651800
AYALA CARLOS DARIO 33664835
AYALA RICARDO ALEXIS 38977925
AYALA MARÍA BELÉN 30010154
BADINO MARIA PAULA 38817770
BÄR MARIA DE LOS MILAGROS 33077349
BARGE MAYRA BELÉN 36150452
BARRETO LORENZO ISMAEL 27055248
BARRETO LORENA MARISEL 35769629
BASSI INGRID ELOISA 34466387
BASSI SALZMANN TANIA NEREA 39051933
BATALLA ALEJANDRO DAVID 39857017
BATALLA MAURO ALBERTO 36300950
BELLINI FRANCO ARIEL 39052087
BERARDO CLAUDIA ELISABET 24249737
BERNAL MIGUELA ROCIO 32476821
BERNAL JUAN MARIO 35770523
BERTOLINO MARIANO ANTONIO 30171960
BERTOSSI MARIANA INES 39052060
BERTOSSI ALEJANDRO 36300918
BETIQUE MAURO CARLOS 35176870
BETIQUE MAURICIO IGNACIO 36300985
BIDEVICH KAREN BELEN 39051687
BIGLIANI ULISES IGNACIO 37774787
BLANCO NORMA BEATRIZ 16480437
BLATTER MAURICIO BERNARDO 29717862
BONFIETTI GERMAN RUBEN 25544582
BORTOLOZZI YAMILA 36300987
BOSCOVICH GONZALO EMANUEL 33955527
BOUTET HUGO ALBERTO 24126225
BRIUSCHI MARÍA BELÉN 34787927
BRODBECK AYELEN LUCIA 35832707
BURGENER MARISOL INES 29793599
CABRERA FLORENCIA SOLEDAD 32724030
CABRERA FERNANDA ELISABET 33077007
CACCIOLATTO FLORENCIA 36300999
CACCIOLATTO PATRICIA MARIA 23345053
CACCIOLATTO EVELYN FLORENCIA 36300914
CASAFU LAURA VICTORIA 16464290
CASAFUS MARCOS ANDRES 26633671
CASTILLO ALEJANDRA GEORGINA 23559340
CAVALERO JUAN JOSE 25728881
CHAPARRO JONATAN DAMIAN 33949595
CHATELAIN ISOLINA 36619080
CHAVARINI RICARDO LUIS 11899949
CHAVARINI MAURO GABRIEL 36300915
CHERVAT ARIEL GUSTAVO 23422945
CIAFARDINI NOLBERTO HORACIO 31409421
CLAUSEN ROSA VERONICA 23758047
COLOMBERO FABIANA SILVIA 26055991
CONDORI RAMIREZ SIMON HECTOR 94351504
CORDOBA DANIELA GUADALUPE 32274733
CORDOBA SABRINA 35749018
CORONEL JESICA ANALIA 32868584
CORREA JORGE ALBERTO 20257640
CORTES PEDRO RUBEN 16629944
COSTANZA MARIA EUGENIA 29826253
CRIPPA CRISTIAN ARIEL 35033781
CUARANTA MARIA SOLEDAD 35749002
DEJON MARISEL ADRIANA 36619193
DEJON MARIANELA ANABEL 36300956
DENIS FLORENCIA 39051999
DIAZ HILDA IRIS 4233459
DIAZ IVÁN ENRIQUE 35749044
DIP MARIA LUCIA 25728899
DUARTE LORENA SOLEDAD 29684925
DUARTE RAMIRO ESTEBAN 34885190
EBERHARDT YAMILA PAOLA 35749003
ERBA MARTÍN ALEJANDRO 36478163
ESCOBAR CLAUDIO ALBERTO 25651920
ESPINDOLA NATALIA VANESA 31503669
FASSANELLI CASAL LUCIANO 35446437
FERNANDEZ GERMAN ESTEBAN 26194366
FERNANDEZ SUSANA ANDREA 25063289
FERREYRA ELIANA ROMINA 28513722
FERREYRA TERESA MARIA 4233485
FEULIEN CELIA BEATRIZ 25555920
FEULIEN CAMILA GUADALUPE 42333091
FLEITAS MARIA CATALINA 23345761
FORTUNA EXEQUIEL MARTIN 35649956
FRAGUGLIA YANINA ELIZABETH 29267188
FRANZEN MARTA IRENE 18046826
FRANZEN EMANUEL EDUARDO 31873451
FRANZEN LORENA LEONOR 35749024
FRIGIERI ESTEBAN IGNACIO 32274688
FRUTOS JAVIER ANDRES 36300947
FUSSI MAYRA YUQUERI 35772810
GALARZA MARIO ALBERTO 34503559
GALIANO AUGUSTO 33990405
GAMBA CLAUDIO MANUEL 16561025
GAMBA AINELEN MARIA 34466401
GARBERO EMANUEL ANDRES 37773491
GARCIA BARBARA BETINA 26415481
GARDIOL ROMINA SILVANA 35749004
GERBAUDO MARIA DE LOS ANGELES 36300933
GEREZ SOLEDAD GUADALUPE 35440132
GIEFERL ARACELI LUCIA 42559246
GIONE DANIEL JESUS 35176865
GODOY JUAN SALVADOR 30005747
GODOY CARINA SOLEDAD 36300916
GOMEZ REBECA ANAHI 35833446
GONDA FACUNDO JESUS 39950805
GONZALEZ NATALIA EVANGELINA 32082142
GONZALEZ GERMÁN LUIS 26055918
GONZALEZ LOURDES ITATI 34096307
GUILMARD GABRIELA MARIEL 21129033
GUNZIGER DAVID JOSÉ 35440134
GUTIERREZ CRISTIAN ALCIDES 32274758
HEINZEN LUIS ALBERTO 35289262
HERRERA CAROLINA BEATRIZ 36300953
HILDBRAND MATEO 31103065
HILGERT DARIO JESUS 35772812
HOLUB ANGELITA MARIA 6470059
HOURIET GABRIEL NICOLAS 31960666
HUANCA PACHATICO DORIS VANNESA 94351505
HUMELER PATRICIO ALEJANDRO 35749036
IMHOFF FABIAN EUSEBIO 28928576
IMHOFF JAVIER MARCELO 30292084
IMHOFF LEANDRO FEDERICO 35749015
IMHOFF LUISINA 36300954
IMSAND IVÁN JESÚS 36300952
IMVINKELRIED NIDIA MARIA 14320681
IMWINKELRIED VANINA SOLEDAD 29831168
JOSSEN HERNAN DAVID 27292714
JUAREZ MARIA DE LOS ANGELES 23559501
KESSLER MIGUEL ANGEL 32841416
KIEFFER ANALIA 34173467
KLEIN DAIANA MARIA 34222148
KOGEL ANTONIA LUCRECIA 34466456
KROHLING DIEGO MIGUEL 30266759
KRÜGER TATIANA SOL 39630316
KUCHEN RAQUEL MARIA 16622898
KUÑICHEK RITA MABEL 5285401
KUÑICHEK SEBASTIÁN EDUARDO 35980807
LEDESMA DIEGO JOAQUÍN 31238277
LEGUIZA LUCAS LUIS 32511501
LEGUIZAMON VERONICA GUADALUPE 34222136
LEIKER RODRIGO NICOLÁS 36300922
LEIVA LUIS GUILLERMO 34868706
LEIVA ROBERTO CARLOS 36300932
LEVRINO PABLO ANDRÉS 34206333
LIRIS ZULMA LILIANA 22679812
LOPEZ BRUNO ROGELIO 37199016
LOPEZ DARIO HORACIO 33924627
LOPEZ NEREA MARCELA 35452677
MACIEL NOEMI ROSA 29647617
MALLARINO LUCIANA 35772811
MARCHISIO EMA CATALINA 5122198
MARTINEZ ALICIA 11210882
MARTINEZ JUAN MANUEL 25926467
MARTINEZ PABLO DANIEL 36300949
MARTINEZ GARBINO LUCIA IRENE 35441766
MARUCCO ESTEBAN 38902334
MASSÉ RODRIGO JAVIER 36300943
MATTIO GISELA MICAELA 35749022
MAZZARO GISELA BETIANA 28522759
MENDOZA MARIA ESTER 30881404
MEURZET CINTIA JUDITH 37830648
MEYER MARISA OFELIA 24214668
MEYNET LILIANA MARIA 17101583
MICHLIG DIEGO HERNAN 23719494
MILLA VERONICA MARIA 36619032
MILLAN RAMIRO EDUARDO 35295892
MIÑO DANIEL ALBERTO 36619145
MIÑO ANGÉLICA NATALÍ 35452501
MONTERO CLAUDIA GABRIELA 23610453
MOREYRA SONIA NORMA ELISABET 31385236
MOTTIER RUBEN GUSTAVO 28249399
MÜLLER ISMAEL SANTIAGO 37686346
NIERENBERGER ANDRES JESUS 35250040
NORIEGA YAMILA ISABEL 36300962
NUÑEZ FRANCISCO ULISES 35772806
OCAMPO CARLOS MIGUEL 35653626
OGGIER ANDRES RUBEN 35749010
OJEDA EMANUEL SEBASTIÁN 36300989
OJEDA JORGE LUIS 22841151
OJEDA ROBERTO SANTIAGO 22764550
PAVIOLO JÉSICA LORENA 36300960
PAYVA GIULIANA BELEN 39051956
PERALTA CINDI DAIANA 36300983
PERREN BELKIS MARIA DE LOURDES 16437918
PERREN FLORENCIA SOLEDAD 38723298
PERREN MATÍAS ADOLFO 39857093
PERREN MARTA BETIANA 27862879
PERREN BETIANA MARIA 28928523
PEVERENGO DANIEL ALEJANDRO 35751559
PIEDRABUENA ESTEFANÍA MARIELA 37773471
PIEDRABUENA JOSÉ LUIS 36300944
PIÑERO MANUEL ALEJANDRO 25651971
POCHETTINO NICOLAS DANIEL 38817761
POLIMENA FLORENCIA 37260501
PORTILLO JUAN CARLOS 39857001
PORTILLO FERNANDO ABEL 27230749
PRESUTTI PATRICIA INES 21752167
PRETTO MARCELO DANIEL 32274722
PRETTO ADRIANA ISABEL 33664755
PUZ FRANCO AGUSTIN 36300976
PUZZOLO EUGENIO 39052084
QUIROGA TEOFILO SILVANO 16536990
RAMIREZ NOELIA PAOLA 36300957
RAMIREZ LUCIANA ESTER 33587162
RAMIREZ BELKIS LUCIANA 35226429
REGNER LEANDRO MARCELO 37773521
RENK GABRIELA NURIT 33955539
REUTEMANN VANESA ESTEFANÍA 36300951
RIGHI CAROLINA 35980819
RODRIGUEZ TAMARA AYELÉN 39857075
RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 16221096
RODRIGUEZ MARIA JOSEFINA 32711146
RODRIGUEZ NICOLÁS ELÍAS 34223887
ROLDAN LAURA MARCELA 20217952
ROMAN ALIMSON MABEL 96080196
ROMANI VERA MARIA LAURA 35772803
ROMERO MAURO DAMIAN 37773401
ROMERO CRISTINA GUADALUPE 35019612
ROSSI GRISELDA ITATI 42330363
ROSSI MARIELA LORELEY 29770281
ROSSI KEVIN EMANUEL 44234869
RUFINO MAURO ROMAN 26937265
RUIZ LIDIA MABEL 26502494
RUPPEN CARLOS JOSE 20141180
RUSSEMBERGER ADRIAN ALFREDO 32068952
SALAS MILTON MIGUEL 35751355
SALVA LILIANA BEATRIZ ISABEL 14019381
SALVATIERRA LUCAS ARIEL 35688049
SANTILLAN ANDRES OSCAR 41863611
SANTILLAN MARCIA EVANGELINA 32644760
SARCO JUAN DE DIOS 17373108
SARETTO NICOLAS MARCELO 35749019
SCHINNER VANESA SOLEDAD 35749027
SCHMIDT PRISCILA SOLEDAD 37830647
SCHMIDT STEFANI 39051947
SCHMIDT JOEL 35749037
SEJAS SILVIA ALEJANDRA 27532930
SEJAS YOANA SOFIA 35033798
SERRANO GABRIELA SOLEDAD 35772801
SILVA MELINA PAOLA 36300941
SILVA NICOLAS EZEQUIEL 36302915
SIVERA DIEGO BALTASAR 22832465
SOSA JUAN JOSÉ 34780802
SOSA ESTELA MARIA 32583390
SOTO JESÚS BERNABÉ 35250039
SPOTTI GUSTAVO DARIO 24610727
STANGAFERRO LUCIA BELEN 39052040
SUAREZ DAFNE NATACHA 35453243
TABORDA HÉCTOR LUIS 13861911
TAGLIABUE GIMENEZ ANTONELLA 19066582
TEGGI MIGUEL ANTONIO 27130572
TISLER JONATAN ANDRÉS 36300925
TOLEDO DAIANA ELIZABETH 39503607
TRONCOSO LUCIANA ROSA DE LOS MILAGROS 27717045
TSCHIEDER RODRIGO LUIS 35749009
VALDEZ NATALIA BEATRIZ 34379890
VALENTINI ANTONELLA GUADALUPE 39454416
VALENTINI ADRIANA SUSANA 29026426
VALLEJOS ROSINA SOLEDAD 31386434
VELOSO MARÍA BELÉN 34466309
VERA MARIA CRISTINA 35772802
VIDUSSI VANINA GUADALUPE 24763710
VILLALBA DANIEL HORACIO 28567431
VILLALBA DANIELA ALEJANDRA 31880782
VILLALBA NOELIA BELEN RAMONA 35651702
VOGT FLAVIA MICAELA 36300966
VOGT PRISCILA VICTORIA 36300967
WABEK ELISABET 33500200
WEINZETTEL SERGIO DANIEL 24316066
WELSCHEN DAVID RENÉ 35749011
YAPPERT NICOLAS EXEQUIEL 35650750
YORIS FLORENCIA SOLEDAD 36013038
ZANUTTINI EMANUEL EZEQUIEL 31386830
ZANUTTINI JULIETA DEL ROSARIO 39051966
ZANUTTINI PAOLA SOLEDAD 35176862
ZAPATA SEBASTIAN ANDRÉS 35733597
ZENCLUSEN HUGO ALBERTO 6258465
ZINGERLING ELIDA MABEL 5809769
ZINGERLING JULIETA NATALI 35749006
ZURBRIGGEN LARA AYLEN 41733375
ZURBRIGGEN ADELA SOLEDAD 34081831
ZURSCHMITTEN MARIA BELEN 35749032