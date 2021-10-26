Listado de personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 26 de octubre en el Suchón

Locales 26 de octubre de 2021
El Hospital Pedro Suchón informa el listado de las personas que recibirán la vacuna contra el Covid-19 hoy martes 26 de octubre en el nosocomio. En tanto los horarios se deberán confirmar en la página de la provincia, en el correo electrónico personal o en el mensaje de texto de su celular.
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Cabe destacar que el Hospital Suchón no realiza las listas de las personas a vacunar. La misma proviene del Ministerio de Salud de la Provincia. El nosocomio sólo difunde este listado para darles una posibilidad más a las personas a acceder a la información sobre el día en que tienen su respectivo turno.

Apellido    Nombre    Número de Documento
ACOSTA    ROXANA BELÉN    36837467
ACOSTA    MIRTA VANESA    31536817
ACUÑA    MARCELA ELISABET    32980148
AGUILAR    IGNACIO CRISTOBAL    33939019
AGUIRRE    LAURA EMILSE    31150283
ALARCON    JULIAN CESAR JESUS    37199200
ALBRECHT    GABRIEL ALEJANDRO    32068861
ALEGRE    DORA RAQUEL    18438031
ALTAMIRANO    JIMENA VICTORIA    32274775
ALVARES    FLAVIO ADRIAN    14707311
ALVAREZ    SILVINA MARIELA    25289152
AMARILLO    VALERIA EDITH    32702567
AMBORT    VALERIA SOLEDAD    36300924
AMHERDT    EDUARDO RAUL    17353541
AMHERDT    NATALIA GUADALUPE    33218645
AMHERDT    MAXIMILIANO    35033791
AMHERDT    FABIÁN DANILO    35033796
ANHORN    CLAUDIO ROBERTO    20140770
ARNOLDT    ALEJANDRA ROSA    33452483
AVACA    SHEILA ANAHÍ    35874258
AVALOS    DAIANA PAMELA    33955538
AVILA    ALEJANDRO DAMIAN    35651800
AYALA    CARLOS DARIO    33664835
AYALA    RICARDO ALEXIS    38977925
AYALA    MARÍA BELÉN    30010154
BADINO    MARIA PAULA    38817770
BÄR    MARIA DE LOS MILAGROS    33077349
BARGE    MAYRA BELÉN    36150452
BARRETO    LORENZO ISMAEL    27055248
BARRETO    LORENA MARISEL    35769629
BASSI    INGRID ELOISA    34466387
BASSI SALZMANN    TANIA NEREA    39051933
BATALLA    ALEJANDRO DAVID    39857017
BATALLA    MAURO ALBERTO    36300950
BELLINI    FRANCO ARIEL    39052087
BERARDO    CLAUDIA ELISABET    24249737
BERNAL    MIGUELA ROCIO    32476821
BERNAL    JUAN MARIO    35770523
BERTOLINO    MARIANO ANTONIO    30171960
BERTOSSI    MARIANA INES    39052060
BERTOSSI    ALEJANDRO    36300918
BETIQUE    MAURO CARLOS    35176870
BETIQUE    MAURICIO IGNACIO    36300985
BIDEVICH    KAREN BELEN    39051687
BIGLIANI    ULISES IGNACIO    37774787
BLANCO    NORMA BEATRIZ    16480437
BLATTER    MAURICIO BERNARDO    29717862
BONFIETTI    GERMAN RUBEN    25544582
BORTOLOZZI    YAMILA    36300987
BOSCOVICH    GONZALO EMANUEL    33955527
BOUTET    HUGO ALBERTO    24126225
BRIUSCHI    MARÍA BELÉN    34787927
BRODBECK    AYELEN LUCIA    35832707
BURGENER    MARISOL INES    29793599
CABRERA    FLORENCIA SOLEDAD    32724030
CABRERA    FERNANDA ELISABET    33077007
CACCIOLATTO    FLORENCIA    36300999
CACCIOLATTO    PATRICIA MARIA    23345053
CACCIOLATTO    EVELYN FLORENCIA    36300914
CASAFU    LAURA VICTORIA    16464290
CASAFUS    MARCOS ANDRES    26633671
CASTILLO    ALEJANDRA GEORGINA    23559340
CAVALERO    JUAN JOSE    25728881
CHAPARRO    JONATAN DAMIAN    33949595
CHATELAIN    ISOLINA    36619080
CHAVARINI    RICARDO LUIS    11899949
CHAVARINI    MAURO GABRIEL    36300915
CHERVAT    ARIEL GUSTAVO    23422945
CIAFARDINI    NOLBERTO HORACIO    31409421
CLAUSEN    ROSA VERONICA    23758047
COLOMBERO    FABIANA SILVIA    26055991
CONDORI RAMIREZ    SIMON HECTOR    94351504
CORDOBA    DANIELA GUADALUPE    32274733
CORDOBA    SABRINA    35749018
CORONEL    JESICA ANALIA    32868584
CORREA    JORGE ALBERTO    20257640
CORTES    PEDRO RUBEN    16629944
COSTANZA    MARIA EUGENIA    29826253
CRIPPA    CRISTIAN ARIEL    35033781
CUARANTA    MARIA SOLEDAD    35749002
DEJON    MARISEL ADRIANA    36619193
DEJON    MARIANELA ANABEL    36300956
DENIS    FLORENCIA    39051999
DIAZ    HILDA IRIS    4233459
DIAZ    IVÁN ENRIQUE    35749044
DIP    MARIA LUCIA    25728899
DUARTE    LORENA SOLEDAD    29684925
DUARTE    RAMIRO ESTEBAN    34885190
EBERHARDT    YAMILA PAOLA    35749003
ERBA    MARTÍN ALEJANDRO    36478163
ESCOBAR    CLAUDIO ALBERTO    25651920
ESPINDOLA    NATALIA VANESA    31503669
FASSANELLI CASAL    LUCIANO    35446437
FERNANDEZ    GERMAN ESTEBAN    26194366
FERNANDEZ    SUSANA ANDREA    25063289
FERREYRA    ELIANA ROMINA    28513722
FERREYRA    TERESA MARIA    4233485
FEULIEN    CELIA BEATRIZ    25555920
FEULIEN    CAMILA GUADALUPE    42333091
FLEITAS    MARIA CATALINA    23345761
FORTUNA    EXEQUIEL MARTIN    35649956
FRAGUGLIA    YANINA ELIZABETH    29267188
FRANZEN    MARTA IRENE    18046826
FRANZEN    EMANUEL EDUARDO    31873451
FRANZEN    LORENA LEONOR    35749024
FRIGIERI    ESTEBAN IGNACIO    32274688
FRUTOS    JAVIER ANDRES    36300947
FUSSI    MAYRA YUQUERI    35772810
GALARZA    MARIO ALBERTO    34503559
GALIANO    AUGUSTO    33990405
GAMBA    CLAUDIO MANUEL    16561025
GAMBA    AINELEN MARIA    34466401
GARBERO    EMANUEL ANDRES    37773491
GARCIA    BARBARA BETINA    26415481
GARDIOL    ROMINA SILVANA    35749004
GERBAUDO    MARIA DE LOS ANGELES    36300933
GEREZ    SOLEDAD GUADALUPE    35440132
GIEFERL    ARACELI LUCIA    42559246
GIONE    DANIEL JESUS    35176865
GODOY    JUAN SALVADOR    30005747
GODOY    CARINA SOLEDAD    36300916
GOMEZ    REBECA ANAHI    35833446
GONDA    FACUNDO JESUS    39950805
GONZALEZ    NATALIA EVANGELINA    32082142
GONZALEZ    GERMÁN LUIS    26055918
GONZALEZ    LOURDES ITATI    34096307
GUILMARD    GABRIELA MARIEL    21129033
GUNZIGER    DAVID JOSÉ    35440134
GUTIERREZ    CRISTIAN ALCIDES    32274758
HEINZEN    LUIS ALBERTO    35289262
HERRERA    CAROLINA BEATRIZ    36300953
HILDBRAND    MATEO    31103065
HILGERT    DARIO JESUS    35772812
HOLUB    ANGELITA MARIA    6470059
HOURIET    GABRIEL NICOLAS    31960666
HUANCA PACHATICO    DORIS VANNESA    94351505
HUMELER    PATRICIO ALEJANDRO    35749036
IMHOFF    FABIAN EUSEBIO    28928576
IMHOFF    JAVIER MARCELO    30292084
IMHOFF    LEANDRO FEDERICO    35749015
IMHOFF    LUISINA    36300954
IMSAND    IVÁN JESÚS    36300952
IMVINKELRIED    NIDIA MARIA    14320681
IMWINKELRIED    VANINA SOLEDAD    29831168
JOSSEN    HERNAN DAVID    27292714
JUAREZ    MARIA DE LOS ANGELES    23559501
KESSLER    MIGUEL ANGEL    32841416
KIEFFER    ANALIA    34173467
KLEIN    DAIANA MARIA    34222148
KOGEL    ANTONIA LUCRECIA    34466456
KROHLING    DIEGO MIGUEL    30266759
KRÜGER    TATIANA SOL    39630316
KUCHEN    RAQUEL MARIA    16622898
KUÑICHEK    RITA MABEL    5285401
KUÑICHEK    SEBASTIÁN EDUARDO    35980807
LEDESMA    DIEGO JOAQUÍN    31238277
LEGUIZA    LUCAS LUIS    32511501
LEGUIZAMON    VERONICA GUADALUPE    34222136
LEIKER    RODRIGO NICOLÁS    36300922
LEIVA    LUIS GUILLERMO    34868706
LEIVA    ROBERTO CARLOS    36300932
LEVRINO    PABLO ANDRÉS    34206333
LIRIS    ZULMA LILIANA    22679812
LOPEZ    BRUNO ROGELIO    37199016
LOPEZ    DARIO HORACIO    33924627
LOPEZ    NEREA MARCELA    35452677
MACIEL    NOEMI ROSA    29647617
MALLARINO    LUCIANA    35772811
MARCHISIO    EMA CATALINA    5122198
MARTINEZ    ALICIA    11210882
MARTINEZ    JUAN MANUEL    25926467
MARTINEZ    PABLO DANIEL    36300949
MARTINEZ GARBINO    LUCIA IRENE    35441766
MARUCCO    ESTEBAN    38902334
MASSÉ    RODRIGO JAVIER    36300943
MATTIO    GISELA MICAELA    35749022
MAZZARO    GISELA BETIANA    28522759
MENDOZA    MARIA ESTER    30881404
MEURZET    CINTIA JUDITH    37830648
MEYER    MARISA OFELIA    24214668
MEYNET    LILIANA MARIA    17101583
MICHLIG    DIEGO HERNAN    23719494
MILLA    VERONICA MARIA    36619032
MILLAN    RAMIRO EDUARDO    35295892
MIÑO    DANIEL ALBERTO    36619145
MIÑO    ANGÉLICA NATALÍ    35452501
MONTERO    CLAUDIA GABRIELA    23610453
MOREYRA    SONIA NORMA ELISABET    31385236
MOTTIER    RUBEN GUSTAVO    28249399
MÜLLER    ISMAEL SANTIAGO    37686346
NIERENBERGER    ANDRES JESUS    35250040
NORIEGA    YAMILA ISABEL    36300962
NUÑEZ    FRANCISCO ULISES    35772806
OCAMPO    CARLOS MIGUEL    35653626
OGGIER    ANDRES RUBEN    35749010
OJEDA    EMANUEL SEBASTIÁN    36300989
OJEDA    JORGE LUIS    22841151
OJEDA    ROBERTO SANTIAGO    22764550
PAVIOLO    JÉSICA LORENA    36300960
PAYVA    GIULIANA BELEN    39051956
PERALTA    CINDI DAIANA    36300983
PERREN    BELKIS MARIA DE LOURDES    16437918
PERREN    FLORENCIA SOLEDAD    38723298
PERREN    MATÍAS ADOLFO    39857093
PERREN    MARTA BETIANA    27862879
PERREN    BETIANA MARIA    28928523
PEVERENGO    DANIEL ALEJANDRO    35751559
PIEDRABUENA    ESTEFANÍA MARIELA    37773471
PIEDRABUENA    JOSÉ LUIS    36300944
PIÑERO    MANUEL ALEJANDRO    25651971
POCHETTINO    NICOLAS DANIEL    38817761
POLIMENA    FLORENCIA    37260501
PORTILLO    JUAN CARLOS    39857001
PORTILLO    FERNANDO ABEL    27230749
PRESUTTI    PATRICIA INES    21752167
PRETTO    MARCELO DANIEL    32274722
PRETTO    ADRIANA ISABEL    33664755
PUZ    FRANCO AGUSTIN    36300976
PUZZOLO    EUGENIO    39052084
QUIROGA    TEOFILO SILVANO    16536990
RAMIREZ    NOELIA PAOLA    36300957
RAMIREZ    LUCIANA ESTER    33587162
RAMIREZ    BELKIS LUCIANA    35226429
REGNER    LEANDRO MARCELO    37773521
RENK    GABRIELA NURIT    33955539
REUTEMANN    VANESA ESTEFANÍA    36300951
RIGHI    CAROLINA    35980819
RODRIGUEZ    TAMARA AYELÉN    39857075
RODRIGUEZ    MIGUEL ANGEL    16221096
RODRIGUEZ    MARIA JOSEFINA    32711146
RODRIGUEZ    NICOLÁS ELÍAS    34223887
ROLDAN    LAURA MARCELA    20217952
ROMAN    ALIMSON MABEL    96080196
ROMANI VERA    MARIA LAURA    35772803
ROMERO    MAURO DAMIAN    37773401
ROMERO    CRISTINA GUADALUPE    35019612
ROSSI    GRISELDA ITATI    42330363
ROSSI    MARIELA LORELEY    29770281
ROSSI    KEVIN EMANUEL    44234869
RUFINO    MAURO ROMAN    26937265
RUIZ    LIDIA MABEL    26502494
RUPPEN    CARLOS JOSE    20141180
RUSSEMBERGER    ADRIAN ALFREDO    32068952
SALAS    MILTON MIGUEL    35751355
SALVA    LILIANA BEATRIZ ISABEL    14019381
SALVATIERRA    LUCAS ARIEL    35688049
SANTILLAN    ANDRES OSCAR    41863611
SANTILLAN    MARCIA EVANGELINA    32644760
SARCO    JUAN DE DIOS    17373108
SARETTO    NICOLAS MARCELO    35749019
SCHINNER    VANESA SOLEDAD    35749027
SCHMIDT    PRISCILA SOLEDAD    37830647
SCHMIDT    STEFANI    39051947
SCHMIDT    JOEL    35749037
SEJAS    SILVIA ALEJANDRA    27532930
SEJAS    YOANA SOFIA    35033798
SERRANO    GABRIELA SOLEDAD    35772801
SILVA    MELINA PAOLA    36300941
SILVA    NICOLAS EZEQUIEL    36302915
SIVERA    DIEGO BALTASAR    22832465
SOSA    JUAN JOSÉ    34780802
SOSA    ESTELA MARIA    32583390
SOTO    JESÚS BERNABÉ    35250039
SPOTTI    GUSTAVO DARIO    24610727
STANGAFERRO    LUCIA BELEN    39052040
SUAREZ    DAFNE NATACHA    35453243
TABORDA    HÉCTOR LUIS    13861911
TAGLIABUE GIMENEZ    ANTONELLA    19066582
TEGGI    MIGUEL ANTONIO    27130572
TISLER    JONATAN ANDRÉS    36300925
TOLEDO    DAIANA ELIZABETH    39503607
TRONCOSO    LUCIANA ROSA DE LOS MILAGROS    27717045
TSCHIEDER    RODRIGO LUIS    35749009
VALDEZ    NATALIA BEATRIZ    34379890
VALENTINI    ANTONELLA GUADALUPE    39454416
VALENTINI    ADRIANA SUSANA    29026426
VALLEJOS    ROSINA SOLEDAD    31386434
VELOSO    MARÍA BELÉN    34466309
VERA    MARIA CRISTINA    35772802
VIDUSSI    VANINA GUADALUPE    24763710
VILLALBA    DANIEL HORACIO    28567431
VILLALBA    DANIELA ALEJANDRA    31880782
VILLALBA    NOELIA BELEN RAMONA    35651702
VOGT    FLAVIA MICAELA    36300966
VOGT    PRISCILA VICTORIA    36300967
WABEK    ELISABET    33500200
WEINZETTEL    SERGIO DANIEL    24316066
WELSCHEN    DAVID RENÉ    35749011
YAPPERT    NICOLAS EXEQUIEL    35650750
YORIS    FLORENCIA SOLEDAD    36013038
ZANUTTINI    EMANUEL EZEQUIEL    31386830
ZANUTTINI    JULIETA DEL ROSARIO    39051966
ZANUTTINI    PAOLA SOLEDAD    35176862
ZAPATA    SEBASTIAN ANDRÉS    35733597
ZENCLUSEN    HUGO ALBERTO    6258465
ZINGERLING    ELIDA MABEL    5809769
ZINGERLING    JULIETA NATALI    35749006
ZURBRIGGEN    LARA AYLEN    41733375
ZURBRIGGEN    ADELA SOLEDAD    34081831
ZURSCHMITTEN    MARIA BELEN    35749032

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