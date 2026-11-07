Alerta por el “SMS de la muerte”: cómo es el ataque que pone en riesgo a algunos teléfonos

Un mensaje de texto especialmente diseñado podría alcanzar para dejar fuera de servicio algunos teléfonos Android. La vulnerabilidad, conocida como SMS de la muerte, permite que un atacante actúe a distancia y sin alertar al usuario. El problema fue detectado por el investigador en seguridad informática Mark Blah y afecta el funcionamiento de los equipos.

Qué pasa cuando el teléfono recibe el mensaje

El ataque puede interrumpir la conexión con la red celular e impedir incluso las llamadas de emergencia. Además, el teléfono podría quedar bloqueado o comenzar a reiniciarse una y otra vez. La característica más preocupante es que se trata de una falla de tipo “cero clic”: quien recibe el mensaje no necesita tocarlo ni realizar ninguna acción para que se active.

De acuerdo con la información publicada por el sitio especializado Bleeping Computer, la persona afectada tampoco tendría señales visibles que anticipen el problema. El teléfono puede fallar sin mostrar una advertencia previa. Por eso, la detección del SMS de la muerte podría ocurrir recién cuando se corta el servicio o el dispositivo empieza a reiniciarse.

Blah analizó la vulnerabilidad y advirtió que el envío de 20 mensajes maliciosos puede provocar que el equipo quede atrapado en un ciclo de reinicios. En una prueba con un celular equipado con Android 12, el dispositivo volvió al modo de recuperación aproximadamente cada 90 segundos, lo que impidió usarlo con normalidad.

En ese ensayo, recuperar el funcionamiento del teléfono requirió restablecerlo a la configuración de fábrica. Ese procedimiento puede borrar los datos guardados si no existe una copia de seguridad, por lo que el impacto no se limita a perder momentáneamente la conexión móvil. El investigador señaló que el origen del fallo está relacionado con una inconsistencia en el software de Google.

Qué versiones están protegidas

Google corrigió la vulnerabilidad con una actualización de seguridad publicada en octubre. Según Blah, la solución alcanza a las versiones de Android 14, 15, 16 y 17, aunque la compañía no difundió detalles técnicos sobre el problema. En cambio, los dispositivos que siguen usando Android 12 o 13 podrían continuar expuestos, ya que no recibieron el parche.

Las actualizaciones de seguridad suelen instalarse automáticamente en los teléfonos compatibles, pero el momento en que llegan puede variar. La disponibilidad depende tanto del fabricante del equipo como de la compañía telefónica. Para completar el proceso, en algunos casos también hace falta reiniciar el celular. Por eso, conviene revisar si hay actualizaciones pendientes en la configuración del dispositivo.

LA CIEN