Wi-Fi 7 y Wi-Fi 6 y 6E: cuáles son las diferencias y cuándo compensa cambiar de router

Wi-Fi 7 incorpora tres novedades frente a Wi-Fi 6E: canales de hasta 320 MHz, operación multienlace (MLO) y modulación 4K QAM. Los canales más amplios pueden duplicar el rendimiento máximo frente a los de 160 MHz, y la modulación transmite hasta un 20% más de datos que 1024 QAM. El resultado concreto depende de los equipos y del espectro disponible.

El límite del Wi-Fi y la compatibilidad

En Europa, la banda de 6 GHz habilitada para redes inalámbricas va de 5.945 a 6.425 MHz, según la normativa comunitaria. Son 480 MHz: espacio para un canal de 320 MHz, pero no para varios. Por eso, parte de la ventaja teórica de Wi-Fi 7 queda acotada frente a mercados con más frecuencias disponibles.

El futuro de la parte alta de los 6 GHz sigue en discusión. En noviembre de 2025, el Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico de la UE recomendó priorizar el uso móvil entre 6.585 y 7.125 MHz. Los 160 MHz restantes quedarían sin asignación hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2027, cuando se evaluará el destino de esa franja.

Cuándo vale la pena actualizar el Wi-Fi

Antes de comprar, conviene revisar si el problema es la velocidad o la cobertura. Si cerca del router ya se alcanza lo contratado, el cambio quizá no aporte demasiado. Para una habitación sin señal, una red mallada o un repetidor puede resultar más útil. También importa cuántos dispositivos Wi-Fi 7 se usan y si los equipos principales pueden conectarse por cable.

La actualización tiene más sentido si el wifi actual limita una conexión de fibra rápida, hay varios aparatos compatibles y el router provisto por la operadora no ofrece Wi-Fi 7. Si el equipo es Wi-Fi 5 o anterior y ya toca reemplazarlo, dar el salto puede ser razonable. Con Wi-Fi 6 o 6E, en cambio, suele convenir esperar a que cambien las necesidades o haya más dispositivos compatibles.



LA CIEN