WhatsApp prepara un cambio en iPhone: abrir los enlaces de los chats sin salir de la aplicación

La nueva opción permitiría consultar cualquier link desde los chats, sin pasar a Safari, y ofrecería controles para borrar cookies y caché.
Tecnología22 de octubre de 2026

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La nueva opción permitiría consultar cualquier link desde los chats, sin pasar a Safari, y ofrecería controles para borrar cookies y caché.

WhatsApp trabaja en una herramienta para que quienes usan iPhone puedan abrir los enlaces compartidos en sus conversaciones sin abandonar la aplicación. La propuesta consiste en sumar un navegador integrado a los chats, de modo que la consulta de una página se realice dentro de la misma pantalla y no obligue a cambiar a Safari u otro navegador.

Qué cambiaría al abrir un enlace

La función se administraría desde una nueva opción de configuración, identificada como “Navegador integrado”. Una vez activada, permitiría abrir desde WhatsApp tanto los links recibidos como los enviados. Antes de usarla por primera vez, la aplicación mostraría un aviso para explicar qué sucede al tocar un enlace en una conversación.

El cambio ampliaría una prueba anterior, iniciada en 2025, que habilitaba la navegación interna solo para ciertos enlaces HTTPS de páginas comerciales. En ese caso, la apertura se hacía mediante el menú de tres puntos y estaba sujeta a requisitos específicos. El desarrollo actual apunta a quitar esa restricción y admitir cualquier tipo de enlace.

Según la información publicada por WaBetaInfo, el navegador integrado también tendría herramientas para eliminar las cookies y la caché que se acumulen durante el uso. Esos datos quedarían guardados en el dispositivo. La publicación sostiene que ni WhatsApp ni Safari podrían acceder a la información sobre los enlaces compartidos en los chats o visitados por cada usuario.

Una función que todavía está en desarrollo

Por ahora, la novedad no está disponible para el público ni llegó a los usuarios que prueban versiones beta. Por ese motivo, todavía no hay una fecha confirmada para su lanzamiento general. Tampoco se informó cuándo comenzaría una etapa de prueba, por lo que su llegada a los iPhone podría demorar.

WaBetaInfo detectó referencias a la herramienta en la versión 26.41.10.71 de WhatsApp para iOS, distribuida mediante TestFlight, el sistema de Apple para probar aplicaciones antes de su publicación. Ese hallazgo permite conocer el desarrollo, pero no confirma que la función vaya a incorporarse de inmediato ni que conserve todas sus características actuales.

Si finalmente se habilita, el navegador integrado podría hacer más ágil la consulta de páginas desde las conversaciones y reducir los cambios entre aplicaciones. A la vez, las opciones de borrado sumarían controles sobre los datos almacenados en el celular. 

LA CIEN

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