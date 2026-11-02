Spotify trabaja en una función de IA para crear remixes personalizados y planea lanzarla en 2027

Spotify trabaja en una herramienta de inteligencia artificial que permitiría modificar canciones de su catálogo y crear versiones personalizadas. Según un informe del Financial Times, la función podría llegar en 2027 como un servicio adicional para suscriptores. Antes, sin embargo, la compañía deberá resolver aspectos comerciales y obtener permisos de quienes tienen derechos sobre la música.

La propuesta daría a los usuarios la posibilidad de alterar el estilo de temas publicados: por ejemplo, llevar una composición folk hacia un sonido dance o probar otras variantes. También se evalúa que la tecnología genere interpretaciones con voces parecidas a las de otros artistas, una opción especialmente delicada por las implicancias legales y el consentimiento necesario.

El costo y los acuerdos pendientes de Spotify

La herramienta no sería parte gratuita de la suscripción. De acuerdo con el reporte, Spotify analiza cobrar entre cuatro y cinco dólares extra por mes para habilitar las funciones de inteligencia artificial. El monto todavía no está confirmado, pero anticipa que la empresa piensa en una oferta paga y en convertir la iniciativa en una nueva fuente de ingresos.

Para avanzar, la plataforma necesita el aval de las compañías que controlan los derechos de buena parte del repertorio. Ya habría alcanzado acuerdos con Universal Music Group, Merlin, Kobalt y Believe, aunque todavía debe negociar con Sony y Warner Music. Sin esos permisos, el catálogo disponible para crear remixes podría quedar limitado a determinadas canciones.

El futuro de la propuesta de Spotify

El consentimiento de los músicos también será decisivo: Spotify contempla que cada artista pueda elegir si participa. La discusión es sensible porque una parte de la industria rechaza el uso de IA para imitar voces o estilos, mientras otros creadores se muestran dispuestos a explorar estas herramientas. La postura de cada uno podría incidir en el alcance del servicio.

La compañía buscaría convencer a los artistas mediante un mecanismo de reparto de ingresos. Según la información publicada, las reproducciones de una versión generada con IA podrían contabilizarse también para la canción original y producir regalías para sus titulares. Aun así, no está garantizado que la función se estrene en 2027: el proyecto podría seguir en etapa de prueba.



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