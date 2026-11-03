Microsoft anunció que dejará de ofrecer soporte para usar Copilot desde televisores inteligentes

La compañía confirmó el fin del soporte para la herramienta en los aparatos compatibles. LG ya notificó a sus usuarios y la baja está prevista para 2026.
Tecnología03 de noviembre de 2026

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Microsoft dejará de brindar soporte a Copilot en televisores inteligentes, una decisión que alcanzará a los equipos compatibles de distintas marcas. La función había sido incorporada como una forma de acceder al asistente de inteligencia artificial desde la pantalla del living, pero su disponibilidad tiene los días contados. El cambio no se limitará a los modelos de LG.

De qué trata la nueva medida tomada por Microsoft

La información fue comunicada a usuarios de televisores LG con webOS, según reportó Windows Central. La empresa surcoreana confirmó que la integración dejará de operar en todos los Smart TV que la ofrecen, sin distinción de fabricante o modelo. Por el momento, Microsoft no precisó una fecha exacta para que se concrete la retirada del servicio.

El aviso que recibieron algunos propietarios explica el alcance de la medida: “Nos gustaría informarle que Microsoft decidió recientemente finalizar el soporte para el funcionamiento de Copilot en todos los televisores, incluyendo la característica disponible en nuestros televisores LG. Como resultado, la función habilitada para Copilot en su televisor ya no está disponible y puede dejar de funcionar en breve”.

La integración de Microsoft y las críticas de los usuarios

El cierre llega menos de un año después de que el asistente comenzara a aparecer en estos dispositivos. Su llegada había generado críticas porque algunos usuarios denunciaron que Copilot se incorporaba sin una autorización explícita y que no contaban con una opción sencilla para quitarlo. La decisión de Microsoft pone fin a una integración que había despertado rechazo.

En el caso de LG, la empresa explicó que no se trataba de una aplicación instalada en el televisor, sino de un acceso directo que abría Copilot en el navegador del equipo. La compañía había reconocido que inicialmente no era posible eliminarlo y aseguró que trabajaba en alternativas para que los usuarios pudieran hacerlo por su cuenta.

LA CIEN

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