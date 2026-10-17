“Noche del Vino Entre Cielos”: una propuesta para disfrutar de los mejores vinos y la gastronomía

San Carlos Centro será escenario de la 17.ª edición de Entre Cielos, la reconocida feria que reúne a amantes del vino y la gastronomía, convoca a más de 50 bodegas y se ha consolidado como un evento de referencia a nivel provincial, con visitantes que llegan desde distintas ciudades.

La propuesta, denominada “Noche del Vino Entre Cielos”, se realizará el viernes 13 de noviembre, a partir de las 20 horas, en la Sociedad Rural de San Carlos, con una experiencia que combinará una amplia variedad de etiquetas, buenos vinos, gastronomía gourmet y un ambiente pensado para disfrutar en buena compañía.

A lo largo de sus ediciones, la feria se ha destacado por la importante participación de bodegas y la diversidad de vinos que ofrece al público, convirtiéndose en un espacio de encuentro para productores, referentes del sector, aficionados que buscan descubrir nuevos sabores y propuestas y público en general.

La edición de este año contará con más de 50 bodegas y una amplia exposición de etiquetas, además de la participación de destilerías, vermuterías y productores de cerveza artesanal, ampliando las alternativas para los asistentes.

Entre los atractivos incluidos en la entrada se encuentran comida libre durante toda la noche, un trago de autor, un copón de regalo y un crédito para retirar vinos, junto con distintas sorpresas que formarán parte de la experiencia.

En cuanto a las opciones de pago, la organización informó que quienes abonen con Tarjeta Mutual podrán acceder a tres cuotas sin interés. También se podrá pagar en tres cuotas sin interés con tarjeta internacional.

Asimismo, se anunció que el 20 de octubre finalizará la segunda tanda de venta de entradas, una fecha importante para quienes deseen participar de esta nueva edición.

De esta manera, Entre Cielos volverá a reunir en San Carlos Centro una propuesta que combina cultura vitivinícola, gastronomía y entretenimiento, con una convocatoria que trasciende el ámbito local y posiciona a la ciudad como punto de encuentro para disfrutar de una noche dedicada a los buenos vinos y los sabores.