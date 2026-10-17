Intentaron robar en una rotisería

Un intento de robo ocurrió durante la madrugada del viernes en la rotisería “Comidas Lichi”, ubicada en Sarmiento 1824 de San Carlos Centro, cuya titular es Valeria Amarillo.

El hecho se produjo pasadas las 2 de la mañana, cuando un individuo ingresó al local tras dañar el acceso y sustrajo distintos elementos y mercadería, que luego fueron recuperados por la Policía.

Según relató Amarillo, el sujeto habría comenzado por mover una cámara de seguridad de la Municipalidad y posteriormente tapó otra que registraba la vereda de su negocio. Una vez que logró impedir la filmación de sus movimientos, rompió el vidrio de la puerta de ingreso utilizando un pedazo de ladrillo.

Ya en el interior, comenzó a embolsar mercadería, un televisor, carnes que se encontraban en el freezer y algunas bebidas. Los elementos fueron trasladados hasta una vivienda deshabitada ubicada a unos 50 metros del comercio, sobre calle Sarmiento.

La situación fue advertida por una vecina que vive frente al local, quien escuchó que sus perros estaban alterados y decidió dar aviso a la Policía. Al advertir que la mujer lo había visto, el individuo habría abandonado el lugar y se dirigió hacia el patio de la vivienda donde había dejado los elementos sustraídos.

De acuerdo con el relato de la comerciante, el sospechoso se habría cambiado de ropa, quitándose dos pantalones largos, presuntamente para evitar ser reconocido por las cámaras de seguridad, y luego se retiró caminando.

La rápida intervención policial permitió recuperar los elementos

Tras recibir el aviso, efectivos policiales llegaron rápidamente al comercio. Al constatar que no había nadie en el interior, comenzaron a recorrer la zona y, a unas cuatro cuadras, identificaron a un hombre cuya vestimenta llamó su atención, ya que llevaba bermudas.

Posteriormente, un oficial se acercó al domicilio de la comerciante para informarle sobre lo ocurrido. Al llegar al negocio, Amarillo y su entorno se encontraron con los daños y el desorden que había dejado el episodio.

Pese a la amargura y la bronca por lo sucedido, la titular del comercio destacó que todos los elementos que habían sido retirados fueron recuperados.

En ese sentido, explicó que se aguardan los resultados del cotejo de las huellas digitales levantadas en el local, que podrían aportar elementos para esclarecer lo ocurrido.

El testimonio de la comerciante

Amarillo también manifestó que conoce al hombre al que se refiere, debido a que en otras oportunidades se había acercado a su negocio para pedir comida. Según contó, hacía varios meses que no lo veía, pero justamente el día anterior al episodio había pasado nuevamente y ella le había dado alimentos.

Además, señaló que recibió comentarios de otras personas que lo vincularían con un presunto robo ocurrido semanas atrás en el cementerio de Gessler y con otros hechos. Estas referencias, no obstante, no constituyen por sí mismas una confirmación de su participación en esos episodios.

Mientras se aguardan los resultados de las pericias, el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.