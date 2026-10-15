San Jerónimo del Sauce: una identidad que crece con el arte

San Jerónimo del Sauce hizo del arte una parte de su identidad. Las esculturas que hoy embellecen sus espacios públicos son el resultado de años de trabajo, compromiso y una comunidad que encontró en la cultura una forma de expresar su historia y proyectarse hacia el futuro.

Una vez más, acompaño y colaboro con la Bienal Internacional de Esculturas, que celebrará su quinta edición del 23 al 25 de octubre. Es una iniciativa que merece seguir creciendo por todo lo que representa para la localidad y por el esfuerzo de quienes la hacen posible.

Con Daniel Ríos conversamos nuevamente sobre el proyecto de ley de mi autoría para declarar a San Jerónimo del Sauce Capital Provincial de las Esculturas. La iniciativa ya obtuvo media sanción del Senado y esperamos que la Cámara de Diputados avance con su aprobación. Es un reconocimiento que esta comunidad se ganó con trabajo y que permitirá dar mayor proyección a su patrimonio cultural.

Durante la visita recorrimos las obras para la instalación del cajero automático del Nuevo Banco de Santa Fe, un servicio que beneficiará a los vecinos de la localidad y de la zona. Estuvimos además en la obra de la nueva Subcomisaría y sumé mi apoyo a integrantes de la Agrupación Gaucha El Abuelo, que mantienen vivas nuestras tradiciones.

Cada encuentro renueva una relación construida a lo largo de los años.

Me interesa especialmente acompañar aquello que cada comunidad considera importante, reconocer el esfuerzo de sus instituciones y ayudar a que sus proyectos encuentren el respaldo necesario para concretarse.

Así seguimos trabajando juntos por San Jerónimo del Sauce y por cada localidad de Las Colonias.