San Carlos Norte se prepara para una nueva Fiesta de la Cerveza

La localidad ya comenzó a promocionar la Fiesta de la Cerveza, que tendrá lugar el 23 de enero de 2027. La propuesta invita a la comunidad y a visitantes de la región a reservar la fecha para disfrutar de una nueva celebración.

San Carlos Norte se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza, un evento que ya tiene fecha confirmada: el próximo 23 de enero de 2027.

A través de una pieza gráfica promocional, se dio a conocer la convocatoria bajo el lema “Reservate esta fecha”, con el objetivo de anticipar una celebración que buscará reunir a vecinos y visitantes en torno a la música, el encuentro y la cerveza.

La propuesta se suma a las actividades festivas de la región y representa una oportunidad para compartir una noche de diversión y encuentro comunitario durante la temporada de verano.

Por el momento, la información difundida confirma la fecha de realización, mientras que los detalles sobre el lugar, los espectáculos y las actividades previstas se darán a conocer próximamente.

De esta manera, San Carlos Norte comienza a palpitar una nueva Fiesta de la Cerveza e invita al público a agendar el 23 de enero de 2027 para ser parte de la celebración.