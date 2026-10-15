Productos Weidmann presenta una promoción especial por el Día de la Madre: paleta de cordero a $35.000

Con motivo de la celebración del Día de la Madre, Productos Weidmann lanzó una propuesta gastronómica especial para compartir en familia. La firma, ubicado en la calle Juan de Garay 632 de la localidad de San Carlos Sud, dedicada a la carnicería artesanal, ofrece paleta de cordero a un precio promocional de $35.000 por unidad, destacando la calidad y la tradición de sus productos.

En el marco de los festejos por el Día de la Madre, Productos Weidmann dio a conocer una promoción especial destinada a quienes buscan agasajar a sus madres con una comida diferente y disfrutar de un encuentro familiar alrededor de la mesa.

Bajo el lema “¡Regálale el sabor que merece!”, la firma presenta una propuesta que tiene como protagonista a la paleta de cordero, un corte tradicional que se destaca por su sabor y que resulta ideal para distintas preparaciones gastronómicas.

La promoción establece un precio de $35.000 por unidad, ofreciendo una alternativa para quienes deseen incorporar este producto al menú de una celebración tan especial.

Una propuesta para compartir en familia

El Día de la Madre representa una de las fechas más significativas del calendario familiar, una oportunidad para reunirse, compartir momentos especiales y homenajear a quienes cumplen un papel fundamental en la vida cotidiana.

En este contexto, Productos Weidmann busca acompañar la celebración con una propuesta que combina gastronomía y tradición.

La paleta de cordero es un corte apreciado por su sabor característico y su versatilidad en la cocina. Puede prepararse al horno, a la parrilla o mediante cocciones lentas, acompañada de papas, verduras y diferentes condimentos.

Su presentación permite elaborar platos especiales para compartir durante almuerzos o cenas familiares, convirtiéndose en una alternativa para quienes buscan ofrecer una comida diferente.

Calidad y tradición en carnicería artesanal

Con la consigna “Carnicería Artesanal, Calidad y Tradición”, Productos Weidmann destaca su identidad comercial y su propuesta vinculada a los productos cárnicos.

La promoción por el Día de la Madre forma parte de esta iniciativa, orientada a ofrecer una opción gastronómica para una de las celebraciones familiares más importantes del año.

La propuesta invita a transformar el tradicional encuentro del Día de la Madre en una ocasión para disfrutar de los sabores de la cocina casera.