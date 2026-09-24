El Niño amenaza con profundizar la crisis alimentaria mundial en un planeta cada vez más caliente

El fenómeno de El Niño se intensifica en un mundo con temperaturas más elevadas y podría profundizar las sequías, inundaciones y pérdidas de cosechas en regiones de las que depende la alimentación de millones de personas.

Ante este escenario, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió sobre la necesidad de actuar con anticipación. Las medidas de protección deberían estar implementadas para febrero o marzo con el objetivo de resguardar la próxima producción agrícola.

La preocupación internacional coincide con la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde presidentes y primeros ministros abordaron problemas vinculados con las sequías, inundaciones, temperaturas extremas, aumento del nivel del mar y crecientes presiones sobre los recursos hídricos y los alimentos.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) anticipó que este episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad “muy fuerte”, correspondiente a la categoría más alta de su clasificación. Su máximo está previsto hacia finales de 2026, aunque las consecuencias podrían continuar posteriormente.

El Niño en un mundo más caliente

El Niño se origina en el Pacífico tropical, pero sus consecuencias pueden sentirse a miles de kilómetros de distancia debido a su capacidad para modificar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas.

Para la producción agropecuaria, estos cambios pueden determinar el resultado de una campaña: desde una producción normal hasta escasez de pasturas para los animales, pérdidas de cosechas y situaciones de inseguridad alimentaria.

Kaveh Zahedi, subdirector general de la FAO y responsable climático de la organización, explicó que una de las principales diferencias con episodios anteriores es la temperatura de base sobre la cual se desarrolla actualmente el fenómeno.

El funcionario señaló que el actual episodio se está formando en un planeta considerablemente más caliente y que esa situación puede magnificar algunos de sus impactos.

Una de las particularidades de El Niño es que puede ser detectado mientras comienza a desarrollarse en el Pacífico. Esto permite a científicos y organismos internacionales realizar un seguimiento y proporciona a los gobiernos cierto margen para anticiparse a sus consecuencias.

La OMM monitorea los cambios de gran escala producidos en el océano y la atmósfera, mientras que la FAO complementa esa información con más de cuatro décadas de registros sobre las consecuencias de episodios intensos de El Niño para la agricultura.

La combinación de información histórica, condiciones actuales, pronósticos estacionales e indicadores de inseguridad alimentaria permite determinar cuáles son las regiones con mayor exposición. En determinados casos, los mapas permiten identificar áreas vulnerables con una resolución cercana a un kilómetro cuadrado.

Las regiones que aparecen entre las más amenazadas

Las proyecciones de la FAO señalan una elevada probabilidad de sequía agrícola en África austral, el Sahel, el Corredor Seco de América Central y algunas regiones del sur y sudeste de Asia.

Sin embargo, El Niño no genera los mismos efectos en todas partes. Mientras algunas zonas podrían enfrentar falta de precipitaciones, en otras el problema puede ser exactamente el contrario, con lluvias excesivas e inundaciones.

El calentamiento inusual de las aguas también podría afectar a la pesca y, como consecuencia, perjudicar los medios de subsistencia de comunidades costeras.

Una preocupante estimación sobre las consecuencias del calor

Las consecuencias potenciales van más allá de la producción de alimentos. Científicos climáticos estiman que más de 450.000 personas podrían morir como consecuencia del calor adicional asociado con este episodio de El Niño durante los próximos seis meses, entre septiembre de 2026 y febrero de 2027.

La estimación comprende un amplio territorio que se extiende desde Indonesia hasta India y desde Nigeria hasta Estados Unidos.

Además, esa cifra no contempla las muertes adicionales que eventualmente podrían producirse como consecuencia de otros fenómenos relacionados, como sequías, incendios forestales e inundaciones.

Entre los países señalados con mayores impactos potenciales aparecen Nigeria, Indonesia, Sudán, India y Brasil, mientras que el Sahel africano y el sudeste asiático concentran importantes riesgos a nivel regional.

Michael Greenstone, profesor y cofundador del Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago, destacó que detrás de una proyección de alrededor de 451.000 personas existen familias y comunidades completas potencialmente afectadas.

El antecedente de 2023 y 2024

Los efectos registrados durante 2023 y 2024 permiten dimensionar las posibles consecuencias de un episodio fuerte de El Niño.

En Marruecos, las altas temperaturas y la sequía provocaron una caída del 43% en el rendimiento de los cereales.

La situación también fue especialmente grave en África austral, donde se registró la peor sequía en más de un siglo.

La emergencia provocó que 61 millones de personas necesitaran asistencia humanitaria y que más de ocho millones quedaran en situación de inseguridad alimentaria.

Las malas cosechas no afectaron únicamente a los países directamente perjudicados. La menor producción también contribuyó a incrementar el precio de determinados alimentos básicos en diferentes mercados internacionales.

La FAO asegura que todavía hay tiempo para actuar

A pesar del escenario preocupante, los especialistas consideran que existen herramientas para disminuir las consecuencias.

Entre las medidas disponibles aparecen la utilización de semillas resistentes a las sequías, una mayor capacidad para almacenar agua, la recuperación y conservación de los suelos, la protección del ganado y mejores sistemas de alerta temprana.

Estos últimos resultan especialmente importantes para que los productores reciban información con suficiente anticipación y puedan modificar las fechas de siembra o incluso cambiar los cultivos previstos.

La advertencia principal de la FAO está relacionada con los tiempos. Zahedi considera que todavía existe margen para actuar, pero la ventana disponible se está reduciendo.

Las medidas deberían estar implementadas para febrero o marzo de 2027, de manera que permitan proteger la próxima cosecha.

La gestión eficiente del agua, la utilización de cultivos y animales más resistentes, la recuperación de los suelos y el fortalecimiento de los ecosistemas permitirían no solamente disminuir las pérdidas relacionadas con El Niño, sino también preparar al sector agropecuario para un escenario climático progresivamente más cálido e imprevisible.

Preocupación por la reducción del financiamiento

Mientras aumentan los riesgos, los recursos destinados a preparar los sistemas agroalimentarios muestran una tendencia contraria.

Un próximo análisis de la FAO estima que el financiamiento para el desarrollo relacionado con el clima destinado a los sistemas agroalimentarios disminuyó un 10% durante 2024, hasta alcanzar los USD 26.900 millones.

Los cultivos, la ganadería, los bosques y la pesca recibieron aproximadamente el 5% del financiamiento climático total destinado al desarrollo.

La situación resulta particularmente significativa en África. Allí, los fondos destinados a estos sectores retrocedieron un 20%, pese a que el flujo global de financiamiento climático dirigido al continente registró un incremento.

Desde la FAO advierten que los recursos que llegan a los sectores productivos y a las políticas destinadas a construir resiliencia continúan siendo insuficientes frente a los riesgos existentes.

Adaptación ante un clima cada vez más imprevisible

La llegada de El Niño no puede impedirse, pero los organismos internacionales sostienen que actualmente existen herramientas suficientes para anticipar muchos de sus posibles efectos y determinar cuáles serán las regiones más expuestas.

Para la FAO, la agricultura tampoco debería considerarse exclusivamente como una víctima del cambio climático.

La restauración de tierras degradadas, el crecimiento de la agroforestería y la implementación de sistemas más sostenibles de ganadería y acuicultura pueden contribuir a fortalecer la capacidad de adaptación de las comunidades.

Al mismo tiempo, estas medidas pueden favorecer la seguridad alimentaria, ayudar a conservar la biodiversidad y contribuir a disminuir las emisiones.

El desafío inmediato será aprovechar los próximos meses para transformar los pronósticos climáticos en medidas concretas. Los antecedentes recientes muestran el impacto que puede provocar un episodio intenso de El Niño sobre las cosechas y la disponibilidad de alimentos. La diferencia, según los organismos especializados, es que esta vez existe información anticipada que permite identificar las zonas vulnerables y actuar antes de que llegue el momento más crítico.

Fuente: Infobae