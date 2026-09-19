Adiós al clásico árbol verde: la tendencia navideña que gana terreno para las fiestas de 2026

Aunque todavía faltan algunos meses para las fiestas de fin de año, las tendencias de decoración para la Navidad 2026 comienzan a instalarse. Una de las propuestas que está ganando protagonismo modifica la apariencia de uno de los elementos más tradicionales de las celebraciones: el árbol de Navidad.

El clásico árbol completamente verde comienza a compartir espacio con una versión de aspecto invernal, caracterizada por sus ramas cubiertas con un efecto de nieve artificial.

La propuesta intenta recrear dentro del hogar las típicas imágenes navideñas de paisajes nevados que durante décadas aparecieron en películas, publicidades y postales.

Según publicó Ámbito, este estilo puede conseguirse comprando árboles que ya vienen preparados de fábrica o utilizando diferentes materiales para transformar el que se tiene en casa.

El árbol nevado, una tendencia que busca un estilo más elegante

Los árboles con nieve artificial no son completamente nuevos dentro de la decoración navideña. Sin embargo, su utilización fue cambiando con el paso del tiempo.

Anteriormente estaban relacionados principalmente con ambientes rústicos y estilos tradicionales. Ahora comenzaron a incorporarse en propuestas más modernas y minimalistas.

El objetivo es generar la apariencia de un árbol cuyas ramas quedaron cubiertas después de una nevada.

Una de las ventajas es que el blanco funciona como una base neutra sobre la que pueden incorporarse adornos de diferentes colores. Dorado, plateado, rojo y tonos neutros son algunas de las posibilidades para combinar con este tipo de árbol.

Cuánto cuestan los árboles navideños con efecto nieve

Para quienes prefieren comprar el árbol directamente terminado, el mercado ya ofrece modelos con nieve artificial incorporada.

Los valores relevados por Ámbito muestran importantes diferencias según las características del producto.

Un árbol pequeño, de unos 90 centímetros de altura y con las puntas nevadas, puede encontrarse desde $13.999. En cambio, los modelos de entre 1,50 y 1,80 metros presentan valores considerablemente superiores, que van desde aproximadamente $84.999 hasta $189.999 o más. Estos precios corresponden a la referencia publicada el 18 de septiembre de 2026 y pueden cambiar según comercio y momento de compra.

El precio final depende de factores como la altura, cantidad y densidad de las ramas, nivel de nieve artificial, calidad de los materiales y presencia de luces o decoraciones incorporadas.

Cómo transformar el árbol tradicional sin comprar uno nuevo

También existe una alternativa económica para quienes quieran sumarse a esta tendencia aprovechando el árbol que ya tienen.

El efecto nieve puede realizarse de manera casera utilizando telgopor, pegamento blanco, fécula de maíz y pintura acrílica blanca.

El procedimiento comienza triturando el telgopor hasta conseguir pequeños fragmentos. Una posibilidad es utilizar la parte gruesa de un rallador. También puede procesarse con una pequeña cantidad de agua, procurando que el material quede fragmentado y no completamente convertido en polvo.

Luego debe retirarse el agua y colocar el telgopor triturado dentro de un recipiente.

A continuación se incorpora pegamento blanco, fécula de maíz y una pequeña cantidad de pintura acrílica blanca.

Los ingredientes se mezclan hasta conseguir una preparación húmeda y suficientemente espesa como para adherirse a las ramas.

El secreto para conseguir un efecto más natural

Una vez armado el árbol, la preparación puede distribuirse utilizando las manos, un pincel o una pequeña espátula.

Para conseguir una apariencia más realista, conviene colocar una mayor cantidad sobre la parte superior de las ramas. De esta manera se intenta imitar la forma en que la nieve se acumularía naturalmente sobre un árbol.

Una vez terminado el procedimiento, debe dejarse secar durante toda la noche o hasta el día siguiente antes de comenzar a colocar luces, bolas y otros adornos.

Una nueva estética para la Navidad 2026

La tendencia permite renovar la decoración sin abandonar completamente el tradicional árbol navideño. En lugar de cambiar su estructura, modifica fundamentalmente su apariencia mediante una base blanca que ofrece nuevas posibilidades de combinación.

Además, quienes ya tienen un árbol verde pueden adaptar esta propuesta de manera casera, evitando comprar uno completamente nuevo.

Así, el efecto nevado se posiciona entre las alternativas de decoración que buscan ganar espacio durante las fiestas de 2026, combinando la imagen tradicional de la Navidad con una estética más moderna y luminosa.

AMBITO