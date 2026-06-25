Receta de salteado de espárragos con jamón serrano, rápida y fácil

Un aroma fresco y verde inunda la cocina cuando los espárragos tocan la sartén caliente. El crocante del jamón serrano, sumado al toque justo de oliva, despierta recuerdos de comidas ligeras en primavera, cuando los ingredientes frescos son protagonistas. Una receta así invita a sentarse junto a la ventana, disfrutar del sol y compartir algo simple pero sabroso.

En Argentina, este salteado suele aparecer como entrada o acompañamiento en reuniones familiares, especialmente cuando hay productos de estación. Es una preparación que se adapta tanto a un almuerzo rápido como a una picada con amigos, ofreciendo un bocado sofisticado sin perder la sencillez de lo casero.

Receta de salteado de espárragos con jamón serrano

El salteado de espárragos con jamón serrano es un plato donde los espárragos frescos se cocinan brevemente al sartén, junto a tiras de jamón serrano, aceite de oliva y un toque de ajo. El resultado es una combinación de vegetales al dente y jamón crocante, ideal como entrada, guarnición o para sumar a una picada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos

Preparación: 5 minutos

Cocción: 10 minutos

Ingredientes

500 gr de espárragos frescos

100 gr de jamón serrano en tiras o cubos

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta negra a gusto

Ralladura de 1/2 limón (opcional)

Cómo hacer salteado de espárragos con jamón serrano, paso a paso

1- Lavar y cortar los espárragos: Quitar la parte dura de la base y cortar en trozos de 4 a 5 cm.

2- Pelar y picar los dientes de ajo bien finitos.

3- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva a fuego medio-alto (importante: la sartén debe estar bien caliente para sellar los espárragos sin sobrecocerlos).

4- Agregar el ajo y saltear unos segundos, cuidando que no se queme.

5- Incorporar los espárragos, saltear 3 a 4 minutos (el secreto está en dejarlos crujientes, no pasarse de cocción).

6- Sumar el jamón serrano y mezclar, dejando que se cocine 2 a 3 minutos hasta que esté apenas crocante.

7- Salpimentar a gusto y, si se desea, agregar ralladura de limón al final para un toque fresco.

8- Servir de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 a 3 porciones (como entrada o guarnición).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 150 kcal

Grasas: 9 gr

Carbohidratos: 6 gr

Proteínas: 11 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.



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