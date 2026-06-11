El detalle que casi nadie tiene en cuenta al preparar té verde y podría reducir todos sus beneficios, según un experto

El consumo moderado de té verde se asocia desde hace siglos con efectos sobre la salud. Según el nutricionista Ismael Galancho, en diálogo con Men’s Health, existe evidencia científica sobre los beneficios vinculados a esta bebida: protege frente a enfermedades cardiometabólicas, contribuye a la salud cerebral y al buen estado de ánimo, produce un efecto relajante, protege las células del estrés oxidativo y puede retrasar el envejecimiento. Además, su ingesta podría favorecer la estimulación del metabolismo basal.

Es que el té verde, cuando se incorpora de manera habitual pero equilibrada en la dieta, se asocia con efectos en distintos aspectos del organismo. Estas propiedades lo sitúan entre las opciones elegidas para quienes buscan cuidar tanto su salud física como mental, según indica el informe.

La importancia del tiempo de infusión del té verde

El modo en que se prepara el té verde influye significativamente en el tipo de bebida que se obtiene. Galancho destaca qué detalles pueden modificar el resultado: “¿Cuánto tiempo dejamos infusionar el té verde? Parece una tontería, pero ese tiempo determina la bebida que estamos ingiriendo”, señala.

Galancho insiste en que “muchas veces pequeños detalles marcan una diferencia relevante, como por ejemplo el tiempo de infusión del té verde. Tenemos que saber que cuando nosotros hacemos un té verde, el tiempo que dejamos la bolsita dentro va a marcar drásticamente el tipo de bebida que estamos consumiendo”.

Cómo cambia la bebida según el tiempo de infusión

Al analizar cómo afecta el tiempo de infusión a la composición del té verde, Ismael Galancho explica: “No todos los compuestos que están en el té verde se van a liberar a la misma velocidad”. Según el especialista, “lo primero que se libera es la cafeína. Si nosotros hacemos una infusión de té verde y solo la dejamos uno o dos minutos, principalmente lo que estamos tomando es cafeína o teína, que realmente es la misma sustancia”.

Después de la cafeína, el tiempo adicional de infusión permite la liberación de otros componentes con posibles efectos beneficiosos: “Después de la cafeína se empiezan a liberar algunos compuestos bioactivos que tienen efectos potencialmente beneficiosos para la salud, como por ejemplo la epicatequina del té verde”.

Cuánto tiempo conviene infusionar el té verde

Sobre la duración ideal, Galancho recomienda: “Al menos tenemos que dejar la infusión en torno a unos tres, cuatro o cinco minutos”. El especialista subraya que en ese intervalo “se estarían ya liberando todas estas epicatequinas que tiene el té verde”.

Dejarlo menos tiempo limita la obtención de estos compuestos, mientras que un tiempo mayor puede alterar otras características de la bebida.

Preparar el té verde dentro de ese rango de minutos permite obtener “esta sustancia beneficiosa del té verde sin que sea simplemente cafeína ni sin que aparezcan de una manera drástica esos taninos que dan un sabor áspero al té”, según el análisis presentado.

Qué pasa si se infusiona más de cinco minutos

Cuando el proceso de infusión sobrepasa los cinco minutos, el resultado cambia. De acuerdo con Galancho, “si pasamos de los cinco minutos y nos vamos a los siete, ocho o 10 minutos de infusionado, se empiezan a liberar los taninos que, más allá de que sean buenos o malos, lo que ocurre es que tienen un sabor más áspero y pueden un poco empeorar las cualidades organolépticas del té”.

El especialista explica que “lo ideal es dejar infusionar el té verde entre 3 y 5 minutos. Ahí está el rango óptimo donde vamos a obtener esta sustancia beneficiosa del té verde sin que sea simplemente cafeína ni sin que aparezcan de una manera drástica esos taninos que dan un sabor áspero al té”.

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