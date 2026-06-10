Día del Padre con Tarjeta Mutual: 6 cuotas sin interés para comprarle el regalo que más le guste

Del 12 al 22 de junio, los usuarios de Tarjeta Mutual podrán comprar en hasta 6 cuotas sin interés en más de 2.400 comercios adheridos de toda la región.
Locales10 de junio de 2026
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Del 12 al 22 de junio, los usuarios de Tarjeta Mutual podrán comprar en hasta 6 cuotas sin interés en más de 2.400 comercios adheridos de toda la región. 

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino lanza una promoción especial por el Día del Padre para acompañar a sus usuarios al momento de elegir el regalo ideal y brindar una alternativa de financiación accesible en una fecha de gran movimiento comercial.

La promoción estará disponible para una amplia variedad de rubros y contará con un monto máximo financiable de $500.000 por cuenta, brindando una alternativa conveniente para aprovechar el beneficio en las compras del Día del Padre.

Con más de 2.400 comercios adheridos, Tarjeta Mutual ofrece opciones para todos los gustos: indumentaria, calzado, tecnología, artículos para el hogar, perfumería, deportes y mucho más.

Los comercios participantes pueden consultarse ingresando a online.mutualargentino.com.ar.

Detalles de la promoción:

•    Vigencia: del 12 al 22 de junio de 2026.

•    Beneficio: 6 cuotas sin interés.

•    Monto límite: $500.000 por cuenta.

Este Día del Padre, Tarjeta Mutual vuelve a acompañar a sus usuarios con un beneficio pensado para disfrutar, regalar y compartir.

*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. CFTNA: 0%.

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