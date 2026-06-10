¡100 años de pasión, historia y orgullo centralista!

Llegó el momento de encontrarnos para celebrar el siglo de vida de nuestro amado Club Central San Carlos. El trabajo, el esfuerzo de cada día y el amor por estos colores se festejan en una jornada que va a quedar en la memoria de todos.
Locales10 de junio de 2026

Llegó el momento de encontrarnos para celebrar el siglo de vida de nuestro amado Club Central San Carlos. El trabajo, el esfuerzo de cada día y el amor por estos colores se festejan en una jornada que va a quedar en la memoria de todos.

Domingo 16 de Agosto. Salón L’etoile. Gran Almuerzo Aniversario (Menú Criollo: Asado, postre, media tarde y venta de bebida).

Con la compra de tu tarjeta te llevás un vaso de cristal conmemorativo

VALORES DE PREVENTA (Tarjetas Anticipadas):

SOCIOS: $35.000 | Menores (3 a 13 años): $18.000

NO SOCIOS: $40.000 | Menores (3 a 13 años): $23.000

¡Aprovechá las 3 cuotas con Tarjeta Central!

RESERVAS Y CONSULTAS ¡Asegurá tu lugar antes de que se agoten!  WhatsApp Secretaría: 3404 59-8438 

Alias: sg.central

¡El Centenario lo construimos entre todos, y el 16 de agosto lo festejamos como la gran familia que somos!

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