¡100 años de pasión, historia y orgullo centralista!

Llegó el momento de encontrarnos para celebrar el siglo de vida de nuestro amado Club Central San Carlos. El trabajo, el esfuerzo de cada día y el amor por estos colores se festejan en una jornada que va a quedar en la memoria de todos.

Domingo 16 de Agosto. Salón L’etoile. Gran Almuerzo Aniversario (Menú Criollo: Asado, postre, media tarde y venta de bebida).

Con la compra de tu tarjeta te llevás un vaso de cristal conmemorativo

VALORES DE PREVENTA (Tarjetas Anticipadas):

SOCIOS: $35.000 | Menores (3 a 13 años): $18.000

NO SOCIOS: $40.000 | Menores (3 a 13 años): $23.000

¡Aprovechá las 3 cuotas con Tarjeta Central!

RESERVAS Y CONSULTAS ¡Asegurá tu lugar antes de que se agoten! WhatsApp Secretaría: 3404 59-8438

Alias: sg.central

¡El Centenario lo construimos entre todos, y el 16 de agosto lo festejamos como la gran familia que somos!