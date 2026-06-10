Hoy 10 de junio: Día de la Seguridad Vial

En el marco de las permanentes acciones desarrolladas por el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO en materia de seguridad y educación vial, se recuerda, hoy 10 de Junio, la conmemoración del DÍA NACIONAL DE LA SEGURIDAD VIAL. Esta fecha destaca un hito histórico de 1945 cuando se modificó el sentido de circulación vehicular en el país, pasándose de manejar por la izquierda a hacerlo por la derecha, como es norma en la mayor parte del mundo.

La jornada invita a reflexionar sobre el respeto a las normas para una mejor convivencia y la necesidad de seguir concientizando al respecto, para reducir el índice de víctimas por accidentes.

El tránsito es responsabilidad de todos, hacerlo en forma segura, respetando las normas y garantizando los derechos de todo transeúnte, contribuye a la ciudad ordenada, inclusiva y amigable en la que vivimos.