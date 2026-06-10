Jornada de capacitación para inspectores de tránsito

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de personal que integra el Cuerpo de Inspectores Municipales, participó recientemente de la Jornada de Capacitación “DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN” que tuvo lugar en la localidad de Franck.
Locales10 de junio de 2026
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El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través de personal que integra el Cuerpo de Inspectores Municipales, participó recientemente de la Jornada de Capacitación “DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN” que tuvo lugar en la localidad de Franck.

El encuentro, organizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) convocó a inspectores de tránsito de Municipios y Comunas de todo el Departamento Las Colonias con el objetivo de brindar nuevas herramientas acerca de la actualización de las leyes de tránsito vigentes y los procedimientos correctos para el control.

La actividad propuso un interesante intercambio de casos de resoluciones prácticas a partir de simulaciones de situaciones cotidianas y complejas que se presentan en la calle para el diseño común de planes de acciones concretas orientadas al fomento de hábitos responsables y la prevención de conductas imprudentes al volante. Asimismo, un análisis profundo acerca de la figura del inspector transformada en blanco permanente de hostilidad y conflicto en el marco de una importante crisis de convivencia y falta de respeto ciudadano generalizada.

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