Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy martes 9 de Junio en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Clara Juana Pratto viuda de Ceballos "Negra". 
Necrológicas09 de junio de 2026

Falleció hoy martes 9 de Junio en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Clara Juana Pratto viuda de Ceballos "Negra". 

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana miércoles10 de Junio hacia el Crematorio Municipal de dicha ciudad a las 9:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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