Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy martes 9 de Junio en San Carlos Centro a la edad de 85 años, la Señora Clara Juana Pratto viuda de Ceballos "Negra".

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana miércoles10 de Junio hacia el Crematorio Municipal de dicha ciudad a las 9:00 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios