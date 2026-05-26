Choque entre un auto y una bicicleta

Acto Conmemorativo del 25 de Mayo en la Plaza San MartínVideos26 de mayo de 2026
La Plaza San Martín de San Carlos Centro fue el escenario de un emotivo acto conmemorativo en celebración del Día de la Revolución de Mayo.
En el accidente de tránsito que ocurrió en Estanislao López y Moreno de San Carlos Centro, un auto y una bicicleta colisionaron alrededor de las 12:45 de este martes.
Las causas del choque están siendo investigadas. Tras el incidente, los bomberos asistieron rápidamente y trasladaron a la ciclista a un centro médico para evaluar sus lesiones.