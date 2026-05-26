Permanentes capacitaciones en violencia de género

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participó recientemente de la Jornada “HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO” convocada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.
Locales26 de mayo de 2026
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El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del equipo de profesionales de la Oficina de Promoción y Asistencia Social, participó recientemente de la Jornada “HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE VIOLENCIA POR RAZONES DE GÉNERO” convocada por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia de Santa Fe.

La actividad estuvo destinada a fortalecer las capacidades de los equipos locales y consolidar el trabajo territorial en la prevención así como también la atención en diversas situaciones. El objetivo: contribuir al diseño de políticas públicas enfocadas en la realidad de cada comunidad para así poder brindar respuestas más eficaces y cercanas a las personas que atraviesan dichas situaciones.
 

“Es fundamental continuar dándole a nuestro equipo, en constante interdisciplinariedad y formación, más y más herramientas para el tratamiento de estos temas tan sensibles, con el cruce de miradas necesario porque aquí interviene lo social, la salud, la educación, la psicología, lo legal, son muchas aristas, y estamos convencidos de que esa integralidad y esa apertura son el secreto, esa es la forma correcta de abordaje, y el modo en que como Municipio nos hacemos presentes, como siempre decimos, de manera silenciosa pero incesante y responsable”, destacó el Intendente Juan José Placenzotti.

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